Por onde anda Elivelton, ex-Corinthians e São Paulo?

Elivelton foi um atacante habilidoso que marcou época no futebol nacional, com passagens por grandes clubes, incluindo o Corinthians. Ele se destacou durante os anos 1990 e se consolidou como um jogador versátil, atuando tanto como ponta quanto como meia ofensivo. Desde que se aposentou, Elivelton optou por uma vida mais reservada, mas continua a se envolver com o futebol em algumas iniciativas. O Lance! te conta por onde anda Elivelton.

Elivelton começou sua carreira profissional no São Paulo, mas foi no Corinthians onde ele teve uma passagem importante e se destacou. Ele chegou ao clube em 1994, em uma época em que o time buscava reformulações e inovações no ataque. Suas habilidades técnicas e capacidade de finalizar com precisão o tornaram um jogador valioso no elenco. Elivelton conquistou o Campeonato Paulista de 1995 pelo Corinthians, ajudando o clube a se destacar com atuações decisivas durante a competição.

Durante sua passagem pelo Corinthians, Elivelton era conhecido por seu estilo ofensivo e sua habilidade de jogar em diferentes posições no ataque. Isso lhe permitiu adaptar-se a diferentes esquemas táticos e contribuir para o clube em momentos importantes. Sua capacidade de driblar e marcar gols também lhe rendeu uma boa relação com a torcida alvinegra, que reconhecia seu esforço e talento em campo.

Outros clubes e títulos de Elivelton

Antes de chegar ao Corinthians, Elivelton já havia conquistado a Libertadores e o Mundial de Clubes com o São Paulo, além de títulos importantes pelo Palmeiras. Após seu tempo no Corinthians, o atacante seguiu para outros grandes clubes do futebol brasileiro, como Fluminense e Cruzeiro, onde manteve o bom desempenho e seguiu colecionando conquistas.

No Cruzeiro, por exemplo, ele conquistou mais uma Copa Libertadores, em 1997, consolidando sua reputação como um jogador de alto nível e especialista em competições internacionais. Essa experiência em clubes variados e títulos conquistados tornaram Elivelton um dos atacantes mais respeitados de sua geração, com uma carreira cheia de troféus e grandes atuações.

Por onde anda Elivelton?

Após sua aposentadoria, Elivelton optou por uma vida mais discreta, mas se manteve próximo ao futebol por meio de projetos voltados para o desenvolvimento de jovens atletas. Ele também participa de eventos e partidas beneficentes, onde compartilha sua experiência e retribui ao esporte que lhe deu tantas oportunidades.

Atualmente, Elivelton vive em Campinas, São Paulo, e é presença frequente em eventos organizados por clubes onde atuou, incluindo o Corinthians. Em algumas ocasiões, ele participa de programas esportivos e entrevistas, onde relembra sua trajetória e comenta sobre o cenário atual do futebol. Apesar de uma rotina mais reservada, o ex-jogador continua a inspirar as novas gerações com sua história de dedicação e conquistas.

Clubes em que Elivelton jogou

1990–1993 São Paulo

1993–1994 Nagoya Grampus Eight

1995 Corinthians

1996 Palmeiras

1997 Cruzeiro

1998 Vitória

1999–2000 Internacional

2001–2003 Ponte Preta

2003–2004 São Caetano

2004–2005 Bahia

2006 Uberlândia

2006 Vitória-ES

2006–2007 União Rondonópolis

2007 Francana