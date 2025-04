Comissão não notifica, e Tuma segue à frente da votação de contas no Corinthians

Roberson Medeiros, conhecido como Dunga, presidente da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Deliberativo do Corinthians, ainda não notificou Romeu Tuma Jr. sobre a decisão de seu afastamento, aprovada em votação do órgão no dia 9 de abril.

Com isso, Romeu Tuma Jr. deve presidir a votação das contas do Corinthians, marcada para a próxima segunda-feira (28), na sede social do clube. A deliberação da Comissão analisou denúncias feitas por Augusto Melo, presidente do Timão, e pelo conselheiro Roberto William Miguel, o Libanês.

A decisão pelo afastamento de Romeu Tuma Jr. teve três votos favoráveis e um contrário. Dunga se absteve, já que o estatuto prevê que ele assuma a presidência do Conselho Deliberativo em caso de afastamento.

Apesar da decisão, a falta de notificação oficial esvaziou seu efeito prático. Aliado de Augusto Melo durante o período eleitoral, Roberson Medeiros optou por não apoiar o presidente neste momento e decidiu não dar continuidade à medida.

Versões divergentes

O episódio gerou uma disputa de versões. Membros da situação defendem que a medida seja executada, enquanto interlocutores da oposição argumentam que ela não tem respaldo no estatuto do clube, que só prevê afastamento cautelar para sócios, não para conselheiros. Segundo essa leitura, o tema deveria ser submetido à votação do próprio Conselho Deliberativo.

Dunga ainda precisa comunicar oficialmente a deliberação. Somente após essa notificação Tuma poderá ser afastado, iniciando, então, a preparação de sua defesa para tentar reassumir o cargo antes da votação das contas.

A tentativa de afastamento de Romeu Tuma Jr. é mais um capítulo da guerra política no Corinthians. Presidente do Conselho Deliberativo, ele é apontado internamente como um dos principais opositores de Augusto Melo. O mandatário o acusa de parcialidade na condução do processo de impeachment que tramita no Parque São Jorge.