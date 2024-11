O Corinthians foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido à cabeça de porco arremessada no gramado da Neo Química Arena, na vitória por 2 a 0 do Timão contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, no dia 4 de novembro.

A denúncia foi feita pelo procurador Danilo Pereira de Carvalho e abrange outros objetos lançados durante a partida, como isqueiros e copos plásticos. A informação foi divulgada pela "Ge" e confirmada pelo Lance!.

– Lamentavelmente, verifica-se uma gravidade da situação, visto que a própria torcida da equipe mandante causou uma desordem no estádio, e o clube não garantiu a segurança de todos que estavam no estádio de futebol, e sequer agiu com zelo e cautela, acerca do acesso de pessoas com uma cabeça de animal - diz um trecho da argumentação do procurador, divulgado pelo "ge".

Cabeça de porco foi arremessada no gramado durante jogo de Corinthians e Palmeiras (Foto: Reprodução/X/Daynatale)

Possíveis punições

As infrações cometidas pela torcida do Timão no Dérbi podem custar aos cofres alvinegros e, até mesmo, resultar na perda de mandos de campo no Brasileirão. Segundo o artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportivo (CBJB), o Corinthians pode ser condenado a pagar multas que variam de R$ 100 a R$ 100.000 por:

I - desordens em sua praça de desporto;

II - invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo;

III - lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo.

PENA: multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

As consequências podem ser mais graves no caso relacionado à cabeça de porco arremessada no gramado. A denúncia feita pelo STJD pede a inclusão do clube no artigo 191 do CBJD, que pune o clube por deixar de cumprir, ou dificultar o cumprimento:

I - de obrigação legal; II - de deliberação, resolução, determinação, exigência, requisição ou qualquer ato normativo ou administrativo do CNE ou de entidade de administração do desporto a que estiver filiado ou vinculado; III - de regulamento, geral ou especial, de competição. PENA: multa, de R$ 100,00 (cem reais) a 100.000,00 (cem mil reais), com fixação de prazo para cumprimento da obrigação.

O Corinthians pode perder até dez mandos de campo pelas ações. O julgamento ainda não tem data definida.