Teve início nesta sexta-feira (27), na Neo Química Arena, a terceira edição do evento Futebol 360 Mentorship, referência em preparação física e performance esportiva. A abertura contou com a presença de Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians.

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Além desta sexta-feira (27), o evento segue nos dias 28 e 29 de março, das 8h às 19h, na Neo Química Arena. Membros das equipes de preparação física dos times masculino e feminino do Corinthians estão confirmados entre os palestrantes nos três dias de programação.

Com chancela da Mwove Education, empresa especializada em cursos e eventos de movimento humano e desempenho esportivo, o programa de imersão de três dias reúne profissionais de preparação física, nutrição, medicina e fisioterapia para ampliar conhecimentos em áreas essenciais ao futebol de alto rendimento.

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Participação de Marcelo Paz, do Corinthians

Durante o segundo bloco do evento, Marcelo Paz conversou com os convidados sobre sua chegada ao Corinthians e comentou a importância de a Neo Química Arena receber uma iniciativa voltada ao desenvolvimento e à troca de conhecimento no futebol.

— Eu cheguei com o time vindo de um título de Copa do Brasil, de um ano com algumas dificuldades externas, mas com conquista em campo. Então, tem muita gente boa aqui. E eu deduzi isso sem conhecer quase que a totalidade dos profissionais. E o que eu pude constatar no dia a dia foi isso: de que tinha gente boa, interessada, competente, focada e, acima de tudo, querendo mais — disse.

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— Eu acho que esse é o ponto fundamental em qualquer profissional. Não importa o estágio em que ele esteja, não importa o que ele já conquistou, ele tem que querer mais. E esse evento aqui é fruto de profissionais que estão lá no Corinthians e que querem mais, que trouxeram para a direção: "Poxa, vamos fazer, vamos realizar", e estamos hoje realizando — concluiu.

Veja abaixo toda programação:

27/03 (sexta-feira):

08h30: ABERTURA

Palestrantes: Francisco Tavares - Chefe do departamento físico do Sporting CP / Tiago Magalhães - Especialista de performance esportiva

09h00: Organização de departamentos de Performance (ING)

Palestrantes: Dr. James Malone - Cientista do esporte - trabalhou no Liverpool e Everton / Reverson Pimentel - Coordenador de performance e preparador físico do Corinthians / Francisco Tavares - Chefe do departamento físico do Sporting CP

10h30: Evolução da Performance no Futebol e Por Que Isso Importa!

Palestrantes: Paul Bradley (FIFA) - Professor da ciência do futebol e ex-FC Barcelona

11h30: Monitoramento de Recuperação para Gerenciamento de Carga e Prevenção de Lesões (ING)

Palestrantes: Dr. James Malone - Cientista do esporte - trabalhou no Liverpool e Everton

12h30: ALMOÇO

14h00: ABERTURA com Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians

14h15: Futebol Feminino 360°: Performance, Carreira e Liderança no Novo Cenário do Esporte

Palestrantes: Anna Carolina Coelho Nogueira - médica / Anna Camilla Cearamicoli Barbosa - enfermeira / Julia Gravena Passero - técnica do Corinthians Sub 20 Feminino

Painel Futebol Feminino 360°: Performance, Carreira e Liderança no Novo Cenário do Esporte (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

15h00: Lesão de LCA no futebol feminino - Prevalência e Prevenção

Palestrantes: Leandro Shimba - Ortopedista da Seleção Brasileira Feminina

16h30: Termografia no Esporte: Da Imagem ao Insight para Prevenção de Lesões

Palestrantes: Miller Assis - Ortopedista / Eduardo Pimenta - Professor da UFMG e fisiologista

17h00: Avaliação PREVENTIVA da fadiga neuromuscular residual por meio de plataformas de força e dinamometria 48h pós-jogo em atletas de futebol

Palestrantes: Amil Henrique Lopes - Fisioterapeuta do Corinthians

17h30: Rotinas de monitorização da prontidão para treinar: (Termografia / Testes / Questionário / Bioquímica)

Palestrantes: Francisco Tavares - Chefe do departamento físico do Sporting CP / Amil Henrique Lopes - Fisioterapeuta do Corinthians / Miller Assis - Ortopedista / Eduardo Pimenta - Professor da UFMG e fisiologista

28/03 (sábado):

08h30: Acelerações e Desacelerações como indicadores do GPS no futebol

Palestrantes: Sarah Ramos - Fisiologista do Vasco e do Time Brasil

09h30: Parte 1: Introdução às Demandas Contextualizadas do Jogo

Palestrantes: Paul Bradley (FIFA) - Professor da ciência do futebol e ex-FC Barcelona

11h00: Monitorizar Intensidade no Futebol: Períodos mais intensos

Palestrantes: Francisco Tavares - Chefe do departamento físico do Sporting CP

12h00: Monitoramento de Carga de Treinamento no Futebol: De Dados a Decisões

Palestrantes: Dr. James Malone - Cientista do esporte - trabalhou no Liverpool e Everton

13h00: ALMOÇO

14h00: Parte 2: Traduzindo Demandas Contextualizadas do Jogo em Insights Úteis e Exercícios de Treinamento

Palestrantes: Paul Bradley (FIFA) - Professor da ciência do futebol e ex-FC Barcelona

15h00: Nutrição e Hidratação na Futebol

Palestrantes: Fernanda Donner - Nutricionista

16h30: Treinamento Metabólico no Futebol - Densidade ou Intensidade?

Palestrantes: Leandro Spigolon - Fisiologista do Corinthians / Bruno Rostichelli - Preparador físico do Corinthians / Leandro Serafim - Preparador físico do Corinthians

17h30: Velocidade Multidirecional no Futebol: Acelerar, Frear e Mudar de Direção com Eficiência

Palestrantes: Ola Eriksrud. - 1080 Motion

29/03 (domingo):

08h00: Termografia: passado, presente e futuro (Estudo de Caso)

Palestrantes: Altamiro Botino - Pós-Graduado em ciência do futebol

08h30: Progressão de cargas no processo de RTP

Palestrantes: Juan Pablo Fiorenza - Fisioterapeuta do Coritiba FC

09h30: VBT - Velocity Based Training no processo de RTP

Palestrantes: Lucas Marques - Gerente de performance do RB Bragantino

11h00: VBT - Velocity Based Training no processo de RTP

Palestrantes: Lucas Marques - Gerente de performance do RB Bragantino

12h00: Abordagem do DM/Fisio/PF do Corinthians nas lesões Musculares

Palestrantes: Dr. Ricardo Galotti - Médico do Corinthians / Bruno Gorgatte - Coordenador de fisioterapia do Corinthians / Guilherme Costa - Preparador físico do Corinthians

13h00: ALMOÇO

14h30: Abordagem de lesões ligamentares no futebol do Diagnóstico a Performance

Palestrantes: Dr. Ricardo Galotti - Médico do Corinthians / Bruno Gorgatte - Coordenador de fisioterapia do Corinthians

15h30: Nutriçāo no Processo de RTP

Palestrantes: Guilherme Oliveira - Preparador físico do América-MG

17h00: Treino Isométrico no processo de RTP

Palestrantes: Alexandre Kessler - Coordenador técnico da Kessler Performance Systems

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