Com presença de Marcelo Paz, evento Futebol 360 tem início na Neo Química Arena
Evento reúne profissionais da preparação física, nutrição, medicina e fisioterapia
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Teve início nesta sexta-feira (27), na Neo Química Arena, a terceira edição do evento Futebol 360 Mentorship, referência em preparação física e performance esportiva. A abertura contou com a presença de Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians.
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Além desta sexta-feira (27), o evento segue nos dias 28 e 29 de março, das 8h às 19h, na Neo Química Arena. Membros das equipes de preparação física dos times masculino e feminino do Corinthians estão confirmados entre os palestrantes nos três dias de programação.
Com chancela da Mwove Education, empresa especializada em cursos e eventos de movimento humano e desempenho esportivo, o programa de imersão de três dias reúne profissionais de preparação física, nutrição, medicina e fisioterapia para ampliar conhecimentos em áreas essenciais ao futebol de alto rendimento.
Participação de Marcelo Paz, do Corinthians
Durante o segundo bloco do evento, Marcelo Paz conversou com os convidados sobre sua chegada ao Corinthians e comentou a importância de a Neo Química Arena receber uma iniciativa voltada ao desenvolvimento e à troca de conhecimento no futebol.
— Eu cheguei com o time vindo de um título de Copa do Brasil, de um ano com algumas dificuldades externas, mas com conquista em campo. Então, tem muita gente boa aqui. E eu deduzi isso sem conhecer quase que a totalidade dos profissionais. E o que eu pude constatar no dia a dia foi isso: de que tinha gente boa, interessada, competente, focada e, acima de tudo, querendo mais — disse.
— Eu acho que esse é o ponto fundamental em qualquer profissional. Não importa o estágio em que ele esteja, não importa o que ele já conquistou, ele tem que querer mais. E esse evento aqui é fruto de profissionais que estão lá no Corinthians e que querem mais, que trouxeram para a direção: "Poxa, vamos fazer, vamos realizar", e estamos hoje realizando — concluiu.
Veja abaixo toda programação:
27/03 (sexta-feira):
08h30: ABERTURA
Palestrantes: Francisco Tavares - Chefe do departamento físico do Sporting CP / Tiago Magalhães - Especialista de performance esportiva
09h00: Organização de departamentos de Performance (ING)
Palestrantes: Dr. James Malone - Cientista do esporte - trabalhou no Liverpool e Everton / Reverson Pimentel - Coordenador de performance e preparador físico do Corinthians / Francisco Tavares - Chefe do departamento físico do Sporting CP
10h30: Evolução da Performance no Futebol e Por Que Isso Importa!
Palestrantes: Paul Bradley (FIFA) - Professor da ciência do futebol e ex-FC Barcelona
11h30: Monitoramento de Recuperação para Gerenciamento de Carga e Prevenção de Lesões (ING)
Palestrantes: Dr. James Malone - Cientista do esporte - trabalhou no Liverpool e Everton
12h30: ALMOÇO
14h00: ABERTURA com Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians
14h15: Futebol Feminino 360°: Performance, Carreira e Liderança no Novo Cenário do Esporte
Palestrantes: Anna Carolina Coelho Nogueira - médica / Anna Camilla Cearamicoli Barbosa - enfermeira / Julia Gravena Passero - técnica do Corinthians Sub 20 Feminino
15h00: Lesão de LCA no futebol feminino - Prevalência e Prevenção
Palestrantes: Leandro Shimba - Ortopedista da Seleção Brasileira Feminina
16h30: Termografia no Esporte: Da Imagem ao Insight para Prevenção de Lesões
Palestrantes: Miller Assis - Ortopedista / Eduardo Pimenta - Professor da UFMG e fisiologista
17h00: Avaliação PREVENTIVA da fadiga neuromuscular residual por meio de plataformas de força e dinamometria 48h pós-jogo em atletas de futebol
Palestrantes: Amil Henrique Lopes - Fisioterapeuta do Corinthians
17h30: Rotinas de monitorização da prontidão para treinar: (Termografia / Testes / Questionário / Bioquímica)
Palestrantes: Francisco Tavares - Chefe do departamento físico do Sporting CP / Amil Henrique Lopes - Fisioterapeuta do Corinthians / Miller Assis - Ortopedista / Eduardo Pimenta - Professor da UFMG e fisiologista
28/03 (sábado):
08h30: Acelerações e Desacelerações como indicadores do GPS no futebol
Palestrantes: Sarah Ramos - Fisiologista do Vasco e do Time Brasil
09h30: Parte 1: Introdução às Demandas Contextualizadas do Jogo
Palestrantes: Paul Bradley (FIFA) - Professor da ciência do futebol e ex-FC Barcelona
11h00: Monitorizar Intensidade no Futebol: Períodos mais intensos
Palestrantes: Francisco Tavares - Chefe do departamento físico do Sporting CP
12h00: Monitoramento de Carga de Treinamento no Futebol: De Dados a Decisões
Palestrantes: Dr. James Malone - Cientista do esporte - trabalhou no Liverpool e Everton
13h00: ALMOÇO
14h00: Parte 2: Traduzindo Demandas Contextualizadas do Jogo em Insights Úteis e Exercícios de Treinamento
Palestrantes: Paul Bradley (FIFA) - Professor da ciência do futebol e ex-FC Barcelona
15h00: Nutrição e Hidratação na Futebol
Palestrantes: Fernanda Donner - Nutricionista
16h30: Treinamento Metabólico no Futebol - Densidade ou Intensidade?
Palestrantes: Leandro Spigolon - Fisiologista do Corinthians / Bruno Rostichelli - Preparador físico do Corinthians / Leandro Serafim - Preparador físico do Corinthians
17h30: Velocidade Multidirecional no Futebol: Acelerar, Frear e Mudar de Direção com Eficiência
Palestrantes: Ola Eriksrud. - 1080 Motion
29/03 (domingo):
08h00: Termografia: passado, presente e futuro (Estudo de Caso)
Palestrantes: Altamiro Botino - Pós-Graduado em ciência do futebol
08h30: Progressão de cargas no processo de RTP
Palestrantes: Juan Pablo Fiorenza - Fisioterapeuta do Coritiba FC
09h30: VBT - Velocity Based Training no processo de RTP
Palestrantes: Lucas Marques - Gerente de performance do RB Bragantino
11h00: VBT - Velocity Based Training no processo de RTP
Palestrantes: Lucas Marques - Gerente de performance do RB Bragantino
12h00: Abordagem do DM/Fisio/PF do Corinthians nas lesões Musculares
Palestrantes: Dr. Ricardo Galotti - Médico do Corinthians / Bruno Gorgatte - Coordenador de fisioterapia do Corinthians / Guilherme Costa - Preparador físico do Corinthians
13h00: ALMOÇO
14h30: Abordagem de lesões ligamentares no futebol do Diagnóstico a Performance
Palestrantes: Dr. Ricardo Galotti - Médico do Corinthians / Bruno Gorgatte - Coordenador de fisioterapia do Corinthians
15h30: Nutriçāo no Processo de RTP
Palestrantes: Guilherme Oliveira - Preparador físico do América-MG
17h00: Treino Isométrico no processo de RTP
Palestrantes: Alexandre Kessler - Coordenador técnico da Kessler Performance Systems
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