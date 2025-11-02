Com novidades, Corinthians está escalado para enfrentar o Grêmio
Hugo Souza retorna ao gol do Timão após se recuperar de lesão
O Corinthians está escalado para o confronto diante do Grêmio, marcado para este domingo (2), às 16h, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. A principal novidade no time que vai a campo de Dorival Júnior é o retorno do goleiro Hugo Souza.
O camisa 1 do Timão está recuperado de uma luxação acromioclavicular no ombro esquerdo e volta a ficar à disposição da comissão técnica.
➡️De volta, Hugo Souza exalta departamento médico do Corinthians: 'Trabalho incrível'
Por outro lado, o time não contará com os meio-campistas José Martinez, Raniele e Breno Bidon. Os dois primeiros cumprem suspensão por terem recebido o terceiro cartão amarelo na última rodada, enquanto o último foi expulso diante do Vitória.
Assim, o Corinthians está escalado com: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique, Fabrizio Angileri e Matheus Bidu; Maycon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.
Escalação do Grêmio: Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur e Edenílson; Alysson, Amuzu e Carlos Vinicius.
Situação do Corinthians no Brasileirão
O Corinthians ocupa a 10ª colocação, com 39 pontos em 30 jogos no Brasileirão. O time venceu dez partidas, empatou nove e perdeu 11, com 32 gols marcados e 35 sofridos. O aproveitamento de 43% reflete a instabilidade da equipe, que alterna bons resultados e tropeços, mantendo-se distante da zona de rebaixamento, mas sem embalar na briga por vagas em competições internacionais.
No histórico recente, Corinthians e Grêmio empataram em 1 a 1 no primeiro turno, na Arena do Grêmio, com gol de Breno Bidon. Em 2024, na Neo Química Arena, houve empate em 2 a 2, e na última rodada, em Porto Alegre, o Timão venceu por 3 a 0, com gols de Yuri Alberto, Charles e Memphis Depay.
