Grêmio tem baixas importantes e 'salva' Corinthians da 'Lei do Ex'

Corinthians e Grêmio se enfrentam neste domingo (02), às 16h, na Neo Química Arena, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Conhecida como "lei do ex", a partida terá seis jogadores do rival gaúcho com passagens pelo Timão, mas com um lado positivo para o clube paulista.

Apesar da partida envolver antigos ídolos do Corinthians, fatores como lesões e questões contratuais diminuem o número de titulares do Grêmio que já vestiram a camisa do Timão. Entre eles estão atletas de destaque que marcaram época no Parque São Jorge, como Willian e Balbuena, e que agora ficam fora do confronto.

Fabián Balbuena - zagueiro

Balbuena disputou 161 jogos pelo Corinthians, marcando 15 gols e dando três assistências. Campeão Paulista duas vezes e do Brasileirão, Balbuena retornou ao Timão em 2022, mas não conseguiu repetir o mesmo sucesso de sua primeira passagem.

Pelo Grêmio, atuou em três partidas e marcou um gol. O zagueiro está fora do duelo por fratura no tornozelo direito.

Willian - atacante

Willian soma 85 jogos, três gols e seis assistências pelo Corinthians. O atacante teve uma segunda passagem conturbada pelo Timão, relatando ameaças e dificuldades pessoais, e optou por retornar ao futebol europeu.

— Cheguei motivado e feliz, mas tive quatro lesões em um ano só, algo que não era comum na minha carreira. Mas comecei bem, pessoas diziam que eu era um cara de Premier League jogando no Brasil. Só que a partir do momento que o extracampo começou a atrapalhar... o time perdia, os resultados não encaixavam, e comecei a me sentir incomodado. Ameaças, aí eu comecei a sentir minhas filhas oprimidas, as pessoas me xingando elas e eu nas redes sociais... precisei ir duas vezes à polícia para fazer boletim de ocorrência — disse em entrevista à 'ESPN'.

Pelo Grêmio, atuou em três partidas, distribuindo uma assistência. Ele está afastado por fratura no pé direito.

Willian teve uma segunda passagem curta pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

Alex Santana - volante

Contratado pelo Corinthians em julho de 2024 e emprestado ao Grêmio, Alex Santana disputou 37 partidas pelo Timão, marcando dois gols, e 10 pelo clube gaúcho. Com Doriva Jr., perdeu espaço e optou pela saída.

Ele está fora por lesão de Grau II-C no músculo sóleo da perna direita, além de questões contratuais.

João Pedro - Lateral

João Pedro disputou oito jogos pelo Corinthians e somou quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Durante sua passagem pelo Timão, entrou em campo em momentos delicados, incluindo na Libertadores, e ficou marcado por cometer pênalti na estreia da competição contra o Always Ready.

Pelo Grêmio, atuou em 121 partidas, com sete gols e nove assistências. Ele está fora do duelo devido a trombose no ombro direito.

Por outro lado…

Apesar de a maior parte dos atletas não estar à disposição, o Corinthians tem dois nomes com quem se preocupar: Jemerson, zagueiro, e Edenilson, peça polivalente no esquema do técnico Mano Menezes.

Contratado junto ao Monaco, da França, em novembro de 2020, mediante o pagamento de R$ 4,5 milhões para a rescisão do vínculo com o clube francês, Jemerson assinou contrato curto com o Timão, com possibilidade de renovação, o que não aconteceu. Ao todo, disputou 21 jogos, marcou três gols e deu uma assistência.

Pelo Grêmio, o zagueiro realizou 44 partidas e balançou as redes duas vezes.

Edenílson vai reencontrar o Corinthians (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Edenilson fez parte de um time histórico do Corinthians e colecionou títulos: Campeonato Brasileiro (2011), Libertadores (2012), Mundial de Clubes (2012), Campeonato Paulista (2013) e Recopa Sul-Americana (2013). Pelo clube, somou 130 jogos, quatro gols e sete assistências.

Anunciado pelo Grêmio em 2024, disputou 77 partidas, marcou seis gols e deu oito assistências. Atualmente, é um dos pilares da equipe comandada por Mano Menezes.