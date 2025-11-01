Corinthians tem retorno de titular contra o Grêmio; veja provável escalação
Timão encerra preparação no CT Joaquim Grava com trabalhos táticos
O Corinthians encerrou a preparação para o confronto diante do Grêmio, marcado para este domingo (2), às 16h, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. A principal novidade da equipe é o retorno do goleiro Hugo Souza.
O camisa 1 do Timão está recuperado de uma luxação acromioclavicular no ombro esquerdo e pode voltar a campo. Por outro lado, o time não contará com os meio-campistas José Martinez, Raniele e Breno Bidon. Os dois primeiros cumprem suspensão por terem recebido o terceiro cartão amarelo na última rodada, enquanto o último foi expulso diante do Vitória.
O treino que encerrou a preparação foi realizado na manhã deste sábado (1º), no CT Dr. Joaquim Grava. O elenco iniciou o dia com uma sessão de vídeo na Sala de Preleção Flexform, com instruções táticas da comissão técnica.
Em seguida, os jogadores fizeram um trabalho de força na academia. No campo, após o aquecimento, o técnico Dorival Júnior comandou dois exercícios táticos e aproveitou para ajustar as estratégias para enfrentar o Grêmio. Jogadas de bola parada também foram ensaiadas.
Assim, o provável time: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Charles (ou Fabrizio Angileri), André Carrillo, Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.
Situação do Corinthians no Brasileirão
O Corinthians ocupa a 10ª colocação, com 39 pontos em 30 jogos no Brasileirão. O time venceu dez partidas, empatou nove e perdeu 11, com 32 gols marcados e 35 sofridos. O aproveitamento de 43% reflete a instabilidade da equipe, que alterna bons resultados e tropeços, mantendo-se distante da zona de rebaixamento, mas sem embalar na briga por vagas em competições internacionais.
No histórico recente, Corinthians e Grêmio empataram em 1 a 1 no primeiro turno, na Arena do Grêmio, com gol de Breno Bidon. Em 2024, na Neo Química Arena, houve empate em 2 a 2, e na última rodada, em Porto Alegre, o Timão venceu por 3 a 0, com gols de Yuri Alberto, Charles e Memphis Depay.
