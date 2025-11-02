A partida entre Corinthians e Grêmio, neste domingo (2), às 16h, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, coloca frente a frente dois velhos conhecidos: o Timão e o técnico Mano Menezes.

O treinador de 63 anos soma três passagens pelo Corinthians. Foi o nome escolhido para a reconstrução do clube em 2008, primeiro passo de um time que seria campeão da Copa do Brasil no ano seguinte, sob seu comando, e futuramente conquistaria a Libertadores e o Mundial.

Na segunda passagem, o Corinthians teve desempenho discreto: não avançou de fase no Paulistão, caiu nas quartas de final da Copa do Brasil e terminou em quarto lugar no Brasileirão. A cobrança foi ainda maior porque Mano Menezes havia assumido o lugar de Tite, que conquistou títulos importantes nos anos anteriores.

A terceira passagem, em 2024, foi ainda mais conturbada. Contratado na reta final de 2023, Mano Menezes comandou 20 partidas, com seis vitórias, cinco empates e nove derrotas, registrando aproveitamento de 38% e uma saída melancólica.

A passagem ficou ainda mais marcante negativamente após o treinador, derrota do Corinthians contra o São Bernardo, pela terceira rodada do Paulistão, chamar o atacante Yuri Alberto de "burro".

O desempenho ruim do Corinthians naquela temporada fez com que o treinador fosse vaiado em jogos na Neo Química Arena, como ocorreu no clássico contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista.

Quando esteve do outro lado, em 2016, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, Mano Menezes comandava o Cruzeiro. Após um pênalti não marcado para o clube celeste contra o Timão em Itaquera, o treinador chegou a afirmar que "pênaltis, se fossem para o Corinthians, seriam marcados".

— Cruzeiro jogou para ter um resultado melhor, fez um primeiro tempo muito bom, e na minha opinião teve uma penalidade a favor, mas o árbitro interpretou como sempre se interpreta aqui, contra o adversário. Já são várias equipes que têm batido nessa tecla, né. Pequenos detalhes que fazem diferença no mata-mata. Pênalti aqui que se fosse do lado contrário certamente seria marcado, depois tem um primeiro gol com jogador adiantado que não se enxerga. Só por isso o Cruzeiro sai com uma derrota, se não certamente sairia com resultado melhor, porque jogou para isso — reclamou Mano Menezes.

Ao longo de todas as suas passagens pelo Corinthians, Mano Menezes esteve à frente da equipe em 257 jogos, com 134 vitórias, 69 empates e 54 derrotas, totalizando 61,1% de aproveitamento. Sob seu comando, o time marcou 407 gols e sofreu 254. Entre os títulos conquistados estão a Série B de 2008, o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, ambos em 2009.

Mano Menezes pelo Corinthians:

257 jogos 134V - 69E - 54D 61.1% aproveitamento 407 gols marcados 254 gols sofridos Campeão Série B 2008 Campeão Paulista 2009 Campeão Copa do Brasil 2009

Mano Menezes atualmente comanda o Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Números de Mano Menezes contra o Corinthians e pelo Grêmio

Contra o Corinthians, Mano Menezes enfrentou a equipe em 21 jogos, registrando seis vitórias, nove empates e seis derrotas, com aproveitamento de 42,8%. Nessas partidas, seus times marcaram 27 gols e sofreram 28, demonstrando confrontos equilibrados ao longo dos anos.

Pelo Grêmio, o treinador soma 193 jogos, conquistando 96 vitórias, 46 empates e 51 derrotas, com aproveitamento de 57,7%. A equipe marcou 288 gols e sofreu 205, conquistando os títulos: Série B de 2005, o Campeonato Gaúcho de 2006 e 2007 e a Recopa Gaúcha de 2025.

Mano Menezes pelo Grêmio:

193 jogos 96V - 46E - 51D 57.7% aproveitamento 288 gols marcados 205 gols sofridos Campeão Série B 2005 Campeão Gaúcho 2006 e 2007 Campeão Recopa Gaúcha 2025

Mano Menezes contra o Corinthians: