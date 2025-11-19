O Corinthians finalizou, na manhã desta quarta-feira (19), a preparação para o clássico contra o São Paulo, que será disputado nesta quinta-feira (20), às 19h30, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

A equipe teve sete dias de atividades durante a última Data Fifa da temporada e encerrou o período no CT Dr. Joaquim Grava. Após um trabalho de força na academia e o aquecimento no gramado, o técnico Dorival Júnior comandou um treino tático de dez contra dez. Houve ainda complementos de finalização e cobranças de falta.

O comandante do Timão contará com retornos importantes para o Majestoso. Os meio-campistas Charles, José Martínez e André Carrillo, que cumpriram suspensão na última rodada, estão novamente à disposição. Já o meia Rodrigo Garro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo.

Memphis Depay trabalhou no gramado e está à disposição do treinador após o período de Data Fifa. O goleiro Hugo Souza e o volante Maycon, recuperados de lesão, também estão liberados e devem ser relacionados para o clássico. A presença entre os titulares, no entanto, não é certa.



Assim, a provável escalação do Corinthians é: Hugo Souza (Felipe Longo); Matheuzinho, Tchoca, Gustavo Henrique e Bidu; Maycon (Charles ou Angileri), José Martínez, André Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay (Gui Negão) e Yuri Alberto.

Dorival Júnior durante treino nesta quarta-feira (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Momento do Corinthians no Brasileirão

Com 42 pontos e ocupando a décima terceira posição, o Corinthians entra na rodada em busca da décima segunda vitória no campeonato e da primeira sobre o rival na temporada. Em treze clássicos disputados em 2025, o clube soma seis vitórias, três empates e quatro derrotas.

— Vamos encarar essa partida como uma das mais importantes do ano. É um clássico, e clássico a gente tem que ganhar. Vamos entrar (em campo) com espírito total de final. Amanhã, em casa, temos que decidir com vitória. Só isso que importa para nós — disse Matheuzinho, que acredita que um triunfo pode elevar a confiança do elenco na reta final da temporada.

— Tudo muda com uma vitória em clássico. Ainda mais com uma sequência importante que temos agora no final do ano. Passar este último clássico do ano com vitória será muito bom e importante para nós — completou.