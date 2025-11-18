E o Memphis? Corinthians aguarda a reapresentação do camisa 10
Atacante retorna de compromissos internacionais e pode ser novidade
Após o período da Data Fifa com a Seleção da Holanda, Corinthians vive a expectativa pela reapresentação do meia-atacante Memphis Depay nesta quarta-feira (19), no CT Dr. Joaquim Grava, para a última atividade antes do clássico contra o São Paulo, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para quinta-feira (20), às 19h30, na Neo Química Arena.
A presença do camisa 10 é tratada como essencial no clube, especialmente porque o técnico Dorival Júnior não terá Rodrigo Garro, suspenso. Memphis aparece como peça-chave para o clássico, tanto pela capacidade de articulação ofensiva quanto pela falta de opções no setor.
O atacante foi titular nos dois compromissos do período, atuando no empate em 1 a 1 diante da Polônia e na vitória por 4 a 0 sobre a Lituânia. Marcou um gol, precisando de 152 minutos em campo para balançar as redes, e converteu a única grande chance que teve. Também finalizou três vezes, com uma no alvo.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
O desempenho individual ainda incluiu cinco passes decisivos, um drible certo, seis de 16 duelos vencidos e três faltas sofridas. A participação constante nas ações ofensivas rendeu ao atacante nota 7.20 no Sofascore.
Memphis pela Holanda:
- 107 jogos (91 titular)
- 55 gols
- 32 assistências
- 93 minutos para participar de gol
E o Félix Torres?
O zagueiro do Timão não entrou em campo no amistoso contra o Canadá, assim como não saiu do banco de reservas diante de Argentina, Estados Unidos e México.
Nesta terça-feira (18), o Equador encara a Nova Zelândia no Sports Illustrated Stadium, em Harrison, Nova Jersey, nos Estados Unidos, às 22h30 (horário de Brasília).
A expectativa é que o defensor retorne na quinta-feira (20), mas fique fora do clássico contra o São Paulo.
Félix Torres pela Seleção:
- 46 jogos (41 titular)
- 5 gols
- 2 assistências
- 83% acerto no passe
- 4.0 passes longos certos por jogo
- 0.9 desarmes por jogo
- 1.2 interceptações por jogo
- 3.3 cortes por jogo
- 64% eficiência nos duelos aéreos
- 0.5 faltas por jogo
- Nota Sofascore 7.08
