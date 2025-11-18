E o Memphis? Corinthians aguarda a reapresentação do camisa 10

Após o período da Data Fifa com a Seleção da Holanda, Corinthians vive a expectativa pela reapresentação do meia-atacante Memphis Depay nesta quarta-feira (19), no CT Dr. Joaquim Grava, para a última atividade antes do clássico contra o São Paulo, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para quinta-feira (20), às 19h30, na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

A presença do camisa 10 é tratada como essencial no clube, especialmente porque o técnico Dorival Júnior não terá Rodrigo Garro, suspenso. Memphis aparece como peça-chave para o clássico, tanto pela capacidade de articulação ofensiva quanto pela falta de opções no setor.

O atacante foi titular nos dois compromissos do período, atuando no empate em 1 a 1 diante da Polônia e na vitória por 4 a 0 sobre a Lituânia. Marcou um gol, precisando de 152 minutos em campo para balançar as redes, e converteu a única grande chance que teve. Também finalizou três vezes, com uma no alvo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O desempenho individual ainda incluiu cinco passes decisivos, um drible certo, seis de 16 duelos vencidos e três faltas sofridas. A participação constante nas ações ofensivas rendeu ao atacante nota 7.20 no Sofascore.

Memphis pela Holanda:

107 jogos (91 titular) 55 gols 32 assistências 93 minutos para participar de gol

Félix Torres, zagueiro do Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/Agif/Gazeta Press)

E o Félix Torres?

O zagueiro do Timão não entrou em campo no amistoso contra o Canadá, assim como não saiu do banco de reservas diante de Argentina, Estados Unidos e México.

continua após a publicidade

Nesta terça-feira (18), o Equador encara a Nova Zelândia no Sports Illustrated Stadium, em Harrison, Nova Jersey, nos Estados Unidos, às 22h30 (horário de Brasília).

A expectativa é que o defensor retorne na quinta-feira (20), mas fique fora do clássico contra o São Paulo.

Félix Torres pela Seleção: