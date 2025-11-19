Corinthians defende invencibilidade em clássicos na Neo Química Arena em 2025
Time soma bons resultados como mandante diante de rivais locais e busca ampliar a série positiva
O Corinthians encara o São Paulo nesta quinta-feira (20), às 19h30, em confronto válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, além dos três pontos, vale a invencibilidade do Timão jogando Neo Química Arena em clássicos.
Em duelos como mandante na temporada de 2025, o Corinthians disputou seis jogos contra seus maiores rivais, com desempenho sólido: quatro vitórias e dois empates, somando 77.8% de aproveitamento. A equipe marcou sete gols e sofreu três, números que sustentam a força alvinegra em jogos de grande rivalidade dentro da Neo Química Arena.
A campanha alvinegra inclui três encontros contra o Palmeiras. No Campeonato Paulista, o clássico decisivo terminou sem gols, enquanto na Copa do Brasil o Alvinegro venceu por 1 a 0 e, no Brasileirão, empatou por 1 a 1.
Contra o Santos, foram três triunfos. O Corinthians venceu por 2 a 1 na fase inicial do Paulistão, repetiu o placar na semifinal e voltou a superar o adversário no Brasileirão, por 1 a 0.
O Timão, no entanto, ainda não enfrentou o São Paulo em 2025 atuando na Neo Química Arena, único rival do trio que ainda não esteve diante da torcida corinthiana na temporada.
Corinthians em clássicos em 2025 (casa):
- 6 jogos
- 4V - 2E
- 77.8% aproveitamento
- 7 gols marcados
- 3 gols sofridos
Corinthians no Brasileirão
Após a derrota para o Ceará, o Timão despencou na tabela do Brasileirão, somando 42 pontos e ocupando a 13ª colocação, com 11 vitórias, nove empates e 13 derrotas. A equipe, que sonha com uma vaga na Libertadores, ainda vive a expectativa de conquistar a Copa do Brasil.
Próximos jogos
- Corinthians x São Paulo - 20/11 - 19h30 - Neo Química Arena (SP)
- Cruzeiro x Corinthians - 23/11 - 20h30 - Mineirão (BH)
- Corinthians x Botafogo - 30/11 - 16h - Neo Química Arena (SP)
- Fortaleza x Corinthians - 03/12 - 19h - Castelão (CE)
- Corinthians x Juventude - 07/12 - 15h - Neo Química Arena (SP)
