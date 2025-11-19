menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians defende invencibilidade em clássicos na Neo Química Arena em 2025

Time soma bons resultados como mandante diante de rivais locais e busca ampliar a série positiva

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 19/11/2025
08:15
Torcida do Corinthians na Neo Química Arena (Foto: Divulgação/ Corinthians)
imagem cameraTorcida do Corinthians na Neo Química Arena (Foto: Divulgação/ Corinthians)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians encara o São Paulo nesta quinta-feira (20), às 19h30, em confronto válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, além dos três pontos, vale a invencibilidade do Timão jogando Neo Química Arena em clássicos.

continua após a publicidade

Em duelos como mandante na temporada de 2025, o Corinthians disputou seis jogos contra seus maiores rivais, com desempenho sólido: quatro vitórias e dois empates, somando 77.8% de aproveitamento. A equipe marcou sete gols e sofreu três, números que sustentam a força alvinegra em jogos de grande rivalidade dentro da Neo Química Arena.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A campanha alvinegra inclui três encontros contra o Palmeiras. No Campeonato Paulista, o clássico decisivo terminou sem gols, enquanto na Copa do Brasil o Alvinegro venceu por 1 a 0 e, no Brasileirão, empatou por 1 a 1. 

continua após a publicidade

Contra o Santos, foram três triunfos. O Corinthians venceu por 2 a 1 na fase inicial do Paulistão, repetiu o placar na semifinal e voltou a superar o adversário no Brasileirão, por 1 a 0. 

O Timão, no entanto, ainda não enfrentou o São Paulo em 2025 atuando na Neo Química Arena, único rival do trio que ainda não esteve diante da torcida corinthiana na temporada.

continua após a publicidade

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Corinthians em clássicos em 2025 (casa):

  1. 6 jogos
  2. 4V - 2E
  3. 77.8% aproveitamento
  4. 7 gols marcados
  5. 3 gols sofridos
Dorival, técnico do Corinthians, em jogo na Neo Química Arena
Dorival, técnico do Corinthians, em jogo na Neo Química Arena (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press)

Corinthians no Brasileirão

Após a derrota para o Ceará, o Timão despencou na tabela do Brasileirão, somando 42 pontos e ocupando a 13ª colocação, com 11 vitórias, nove empates e 13 derrotas. A equipe, que sonha com uma vaga na Libertadores, ainda vive a expectativa de conquistar a Copa do Brasil.

Próximos jogos

  • Corinthians x São Paulo - 20/11 - 19h30 - Neo Química Arena (SP)
  • Cruzeiro x Corinthians - 23/11 - 20h30 - Mineirão (BH)
  • Corinthians x Botafogo - 30/11 - 16h - Neo Química Arena (SP)
  • Fortaleza x Corinthians - 03/12 - 19h - Castelão (CE)
  • Corinthians x Juventude - 07/12 - 15h - Neo Química Arena (SP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias