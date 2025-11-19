Corinthians defende invencibilidade em clássicos na Neo Química Arena em 2025

O Corinthians encara o São Paulo nesta quinta-feira (20), às 19h30, em confronto válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, além dos três pontos, vale a invencibilidade do Timão jogando Neo Química Arena em clássicos.

Em duelos como mandante na temporada de 2025, o Corinthians disputou seis jogos contra seus maiores rivais, com desempenho sólido: quatro vitórias e dois empates, somando 77.8% de aproveitamento. A equipe marcou sete gols e sofreu três, números que sustentam a força alvinegra em jogos de grande rivalidade dentro da Neo Química Arena.

A campanha alvinegra inclui três encontros contra o Palmeiras. No Campeonato Paulista, o clássico decisivo terminou sem gols, enquanto na Copa do Brasil o Alvinegro venceu por 1 a 0 e, no Brasileirão, empatou por 1 a 1.

Contra o Santos, foram três triunfos. O Corinthians venceu por 2 a 1 na fase inicial do Paulistão, repetiu o placar na semifinal e voltou a superar o adversário no Brasileirão, por 1 a 0.

O Timão, no entanto, ainda não enfrentou o São Paulo em 2025 atuando na Neo Química Arena, único rival do trio que ainda não esteve diante da torcida corinthiana na temporada.

Corinthians em clássicos em 2025 (casa):

6 jogos 4V - 2E 77.8% aproveitamento 7 gols marcados 3 gols sofridos

Dorival, técnico do Corinthians, em jogo na Neo Química Arena (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press)

Corinthians no Brasileirão

Após a derrota para o Ceará, o Timão despencou na tabela do Brasileirão, somando 42 pontos e ocupando a 13ª colocação, com 11 vitórias, nove empates e 13 derrotas. A equipe, que sonha com uma vaga na Libertadores, ainda vive a expectativa de conquistar a Copa do Brasil.

