O Corinthians chegou a um acordo para um aditivo contratual com Gui Bom, destaque da equipe sub-17. A negociações começaram em setembro, junto ao empresário do atacante, André Cury, e a resolução será assinada nesta sexta-feira (21).

A joia tem contrato válido até novembro de 2027. O aditivo representa uma valorização no salário de Gui Bom e o o crescimento da multa rescisória, que deve ficar em R$ 100 milhões de euros para clubes do exterior.

Desde a saída precoce de Kauê Furquim, que deixou o Corinthians rumo ao Bahia em agosto após o clube soteropolitano pagar R$ 14 milhões referentes à multa rescisória, o clube alvinegro passou a adotar uma postura mais rígida para blindar atletas da base, promovendo o reajuste e o aumento de suas multas contratuais.

A intenção da diretoria sempre foi assinar um aditivo com Gui Bom, que chegou a receber sondagens de outros clubes brasileiros. Entretanto, o atleta sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o que fez o clube priorizar outras negociações.

Gui Bom está em recuperação e é visto como uma esperança para a próxima temporada. Na avaliação da diretoria, o jogador deve receber oportunidades entre os profissionais no início de 2026, pois o calendário prevê o Paulistão e o Brasileirão a partir de janeiro. O atacante completa 18 anos em março do próximo ano, e a intenção do clube é prorrogar seu contrato, incluindo metas.

Gui Bom se destaca como um dos nomes mais importantes do Sub-17 do Corinthians nesta temporada e já soma diversas convocações para as seleções brasileiras de base. Capitão da equipe, o atacante registra 11 gols em 14 jogos e também passou pelo Sub-20, onde marcou uma vez em cinco partidas.

(Foto: Reprodução/Instagram/guilhermearsillabom)

Família Bom no Corinthians

A diretoria também avançou nas negociações com Guga Bom, irmão de Gui, que atua na equipe sub-14. O meia-atacante, que também atua como ponta, deve assinar um contrato de formação com o clube alvinegro, também nesta sexta-feira (21). O jovem também uma promessa do Corinthians e também atua como atacante.