Mesmo sem ser uma atuação brilhante, as corintianas administraram o placar até o apito final e garantiram os primeiros três pontos do time no Grupo C da Libertadores Feminina. No outro jogo da chave, o Sportivo Limpeño-PAR bateu o Always Ready-BOL por 3 a 1 e assumiu a liderança por conta do saldo de gols.