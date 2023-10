Os jogos contra as equipes cariocas servirão de “termômetro” para ver qual será a briga do Corinthians na reta final do Brasileirão, já que o Timão está a 11 pontos de distância do Fluminense, primeiro time dentro do G6. Só com uma arrancada improvável o torcedor corintiano poderá sonhar com uma vaga na próxima Libertadores.