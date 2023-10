No momento, o único jogador que tem processo de negociação para renovação de contrato aberto é Bruno Méndez. A ideia é entregar o contrato renovado com o jogador para a próxima gestão. O problema é que os movimentos incertos no Corinthians tem balançado o atleta e o seu estafe de assinarem um novo vínculo, mesmo com os representantes do atleta tendo dado a palavra à diretoria corintiana que estenderia o vínculo caso não fechasse com algum time europeu no meio do ano.