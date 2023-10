O esquema com três zagueiros, implementado por Ceni, parecia não fluir e a torcida já pedia a demissão do técnico. Mas contrariando o que normalmente acontece no futebol brasileiro, Marcelo Paz bancou o comandante, que foi ponto importante na mudança de patamar do clube. A crença no trabalho fez com que o Fortaleza fosse campeão brasileiro da Série B já em 2018, uma conquista que permitiu novos saltos.