O Barcelona entrou de vez na disputa pelo volante Gabriel Moscardo, do Corinthians. O departamento de futebol dos culés entende que o meia corintiano tem o perfil que se encaixa com o modelo de jogo deles, priorizando o aspecto técnico, além de exercer uma função que está carente no elenco. Assim, a ideia é convencer o jogador e a família dele que a escolha pelo Barça representará uma atenção especial para a carreira do jovem, que completou 18 anos na última quinta-feira (28).