Com desfalques, Corinthians está escalado para enfrentar o Cruzeiro
A bola rola às 20h30 deste domingo (23), no estádio do Mineirão
O Corinthians está escalado para enfrentar o Cruzeiro às 20h30, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (23). A equipe chega para o duelo com mudanças importantes no elenco à disposição de Dorival Júnior.
Entre os desfalques, o treinador não conta com Hugo Souza, baixa por lesão na coxa esquerda, e Maycon, que segue tratamento por tendinopatia no joelho direito. Matheus Bidu também está fora, ainda em recuperação de dores no joelho.
Outro problema é a ausência de Memphis Depay, um dos destaques na vitória sobre o São Paulo. O atacante sofreu entorse no joelho esquerdo no clássico, e exames apontaram um edema ósseo. Ele já iniciou tratamento com a fisioterapia do clube.
A boa notícia fica por conta de Raniele, recuperado de lesão no músculo adutor da perna direita. O volante desfalcou a equipe contra Ceará e São Paulo, mas volta a ficar à disposição para o confronto com o Cruzeiro.
Assim, o Corinthians vai a campo com: Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique, Fabrizio Angileri e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Gui Negão e Yuri Alberto.
Situação do Corinthians no Brasileirão
O Corinthians aparece na 10ª colocação do Brasileirão, com 45 pontos, atrás de São Paulo e Red Bull Bragantino nos critérios de desempate. O Timão vem de vitória por 3 a 1 no clássico contra o Tricolor, na quinta-feira (20), e segue na disputa por uma vaga na Copa Libertadores de 2026, mesmo que nas fases preliminares.
