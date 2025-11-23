O Corinthians está escalado para enfrentar o Cruzeiro às 20h30, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (23). A equipe chega para o duelo com mudanças importantes no elenco à disposição de Dorival Júnior.

continua após a publicidade

Entre os desfalques, o treinador não conta com Hugo Souza, baixa por lesão na coxa esquerda, e Maycon, que segue tratamento por tendinopatia no joelho direito. Matheus Bidu também está fora, ainda em recuperação de dores no joelho.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Outro problema é a ausência de Memphis Depay, um dos destaques na vitória sobre o São Paulo. O atacante sofreu entorse no joelho esquerdo no clássico, e exames apontaram um edema ósseo. Ele já iniciou tratamento com a fisioterapia do clube.

continua após a publicidade

A boa notícia fica por conta de Raniele, recuperado de lesão no músculo adutor da perna direita. O volante desfalcou a equipe contra Ceará e São Paulo, mas volta a ficar à disposição para o confronto com o Cruzeiro.

Assim, o Corinthians vai a campo com: Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique, Fabrizio Angileri e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Gui Negão e Yuri Alberto.

continua após a publicidade

Rodrigo Garro, titular do meio-campo do Timão (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Situação do Corinthians no Brasileirão

O Corinthians aparece na 10ª colocação do Brasileirão, com 45 pontos, atrás de São Paulo e Red Bull Bragantino nos critérios de desempate. O Timão vem de vitória por 3 a 1 no clássico contra o Tricolor, na quinta-feira (20), e segue na disputa por uma vaga na Copa Libertadores de 2026, mesmo que nas fases preliminares.