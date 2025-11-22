Corinthians terá desfalque de peso contra o Cruzeiro; veja os relacionados
Timão entra em campo on domingo (23), às 20h30
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians terá um desfalque de peso para enfrentar o Cruzeiro pela 35ª rodada do Brasileirão, neste domingo (23), às 20h30. Por lesão, Memphis Depay não estará à disposição de Dorival Junior, assim como outros nomes.
Cruzeiro não perde para o Corinthians no Mineirão, em jogos oficiais, desde 2014
Futebol Nacional
Maior goleada da história da Neo Química Arena
Lancepédia
Pelo Corinthians, Memphis alcança melhores números em clássicos; veja os dados
Corinthians
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Em 10º lugar, com 45 pontos, o Timão busca a vitória para se firmar na parte de cima da tabela e encaminhar sua classificação para a Sul-Americana. Se não vencer, pode ser ultrapassado por Vasco, que joga no mesmo dia, ou Ceará, que joga na segunda-feira (24).
O caso de Depay foi um entorse no joelho esquerdo sofrido na vitória sobre o São Paulo, na rodada anterior. O jogador fez exames de imagem que constataram um edema ósseo e já está em tratamento com a fisioterapia corintiana.
➡️ Cruzeiro x Corinthians, pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações
Além dele, Dorival também não conta com o lateral Matheus Bidu, que sentiu dores no joelho após o Majestoso. O goleiro Hugo Souza segue em recuperação de uma contusão muscular na coxa esquerda, assim como o volante Maycon, que trata uma tendinopatia do joelho direito,
Por outro lado, o treinador contará com Rodrigo Garro, liberado para jogar após cumprir suspensão automática, e Raniele, que encerrou a transição física e pode voltar ao campo.
Confira a lista de relacionados do Corinthians
Goleiros: Felipe Longo, Matheus Donelli e Kauê
Laterais: Fabrizio Angileri, Hugo e Matheuzinho
Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro
Meio-campistas: André, André Carrillo, Breno Bidon, Charles, Dieguinho, José Martínez, Raniele, Rodrigo Garro e Ryan
Atacantes: Gui Negão, Romero, Talles Magno, Vitinho e Yuri Alberto
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico Leonardo Jardim): Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.
CORINTHIANS (Técnico Dorival Júnior): Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheus Bidu, José Martínez, André Carrillo e Breno Bidon; Memphis e Yuri Alberto.
- Matéria
- Mais Notícias