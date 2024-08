Corinthians tem ausência de Romero e outros dois titulares para oitavas da Sul-Americana; veja escalação

Foto: Walmir Cirne/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 18:02 • São Paulo (SP)

Com um incomodo no músculo posterior da coxa esquerda, Romero desfalca o Corinthians no duelo contra o Bragantino, nesta terça-feira (13), pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Além do paraguaio, Ramón Díaz não conta com dois titulares: Yuri Albero e Alex Santana. Artilheiro da equipe na temporada, o atacante se recupera de uma cirurgia para retirada da vesícula. O volante, por sua vez, possui uma lesão muscular e desfalca o Timão até novembro.

Suspenso no último compromisso do time, pelo Brasileirão, Igor Coronado volta a estar à disposição da comissão técnica e deve iniciar o confronto. Em razão da maratona de jogos que o elenco enfrenta, a tendência é que Ramón Díaz poupe alguns jogadores na competição continental.

Com isso, a provável escalação do Corinthians para o jogo contra o Bragantino tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Cacá (Ryan) e Matheus Bidu; Raniele, Charles e Coronado; Talles Magno e Giovane.

As equipes se enfrentam nesta terça-feira (13), no Estádio Nabi Abi Chedid, às 21h30 (de Brasília), pela primeira partida das oitavas de final da Sul-Americana. Quem passar aguarda o vencedor do duelo entre Rosário Central, da Argentina, e Fortaleza.