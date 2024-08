Torcedores do Corinthians vão à loucura com atuação de titular: ‘Vai virar ídolo’

Talles Magno chegou com destaque no Corinthians (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 22:15 • São Paulo

A partida do Corinthians contra o Bragantino, nesta terça-feira (13), pela Copa Sul-Americana, chamou a atenção dos torcedores pela atuação do recém-chegado, Talles Magno. O atacante, que veio da MLS, participou da jogada do primeiro gol e ainda foi o autor do segundo gol da partida.

Esta é a segunda partida do jogador revelado pelo Vasco com a camisa do Corinthians. A estreia foi também contra o Bragantino, mas pelo Brasileirão. Na ocasião, Talles entrou no decorrer do jogo e igualou o placar para o Timão, já nos acréscimos.

✅ FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO X CORINTHIANS

OITAVAS DE FINAL (IDA) - SUL-AMERICANA

🗓️ Data e horário: terça-feira, 13 de agosto de 2024, às 21h30;

📍 Local: Estádio Nabi Abi Chedid; em Bragança Paulista

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+;

🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI);

🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Carlos Poblete (CHI);

🖥️ VAR: Jose Cabero (CHI).