Claus comenta pressão para decisão entre o Corinthians e Palmeiras: ‘É um jogo diferente’

O Corinthians e o Palmeiras entram em campo pela primeira partida da final do Campeonato Paulista neste domingo (16), às 18h30, no Allianz Parque.

Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (14) na sede da Federação Paulista de Futebol, jogadores (capitães), técnicos e árbitros falaram sobre o peso da decisão.

O Corinthians foi representado pelo técnico Ramón Díaz e Romero e o Palmeiras pelo comandante Abel Ferreira e o goleiro Weverton.

Os árbitros que vão apitar a final também participaram da entrevista. Raphael Claus apitará o jogo de ida e Matheus Delgado Candançan comanda o duelo da volta, no dia 27 de março, às 21h35, na Neo Química Arena.

Corinthians e Palmeiras fazem a final do Campeonato Paulista de 2025. Jogadores e técnicos participam de coletiva da decisão, na FPF. (Foto: Rodrigo Corsi/Ag.Paulistão)

A arbitragem na decisão:

Após polêmica expulsão do atacante do Corinthians Yuri Alberto no primeiro Derby da temporada, Raphael Claus falou sobre a pressão no apito na final do estadual.

-Arbitragem para nós assim como as equipes é um jogo diferente por se tratar de um Derby, um grande jogo. E em relação à preparação, a gente vai nos doar ao máximo. Acredito que tem tudo para ser uma grande partida das equipes. Então, é a gente fazer o que viemos fazendo em relação à competição toda. Tem tudo para ser um grande espetáculo e a gente ao máximo vai passar despercebido - completou o árbitro da primeira final.

Na opinião do árbitro do segundo jogo, Matheus Delgado Candançan as partidas decisivas são as mais importantes da carreira.

- É uma satisfação muito grande a gente chegar nesse momento do campeonato. Assim como os jogadores e os treinadores, todos os profissionais buscam a final. Buscam chegar a decidir o título. Nós também buscamos esses jogos, que são os mais importantes. A gente tem uma preparação durante todo o campeonato para chegar nesse momento. Você até citou com relação ao meu nome. É o quintagésimo terceiro clássico paulista da minha carreira. Eu comecei a apitar clássicos em 2011 e com muita dedicação eu estou podendo ainda viver esses momentos. Espero, como falaram os professores, que tenhamos um espetáculo desportivo que seja decidido pelos protagonistas, que são os jogadores, que a gente possa passar despercebido - completou Candançan.

O jogo de volta da decisão entre o Corinthians e o Palmeiras está marcado para o dia 27 de março, uma quinta-feira, às 21h35, na Neo Química Arena.

