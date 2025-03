A Federação Paulista de Futebol (FPF) abriu suas portas na tarde desta sexta-feira (14) para receber os técnicos e capitães de Palmeiras e Corinthians, que disputam a final do Campeonato Paulista em jogos de ida e volta, sendo o primeiro neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Abel Ferreira afirmou que prevaleceu o bom futebol e que as duas melhores equipes vão para a decisão.

- Chegaram as duas melhores equipes, mais consistentes e por mérito deles, eles vão decidir em casa. Espero que seja um grande jogo, um grande espetáculo, que as torcidas se respeitem, os treinadores se respeitem e os jogadores se respeitem. E que vocês possam desfrutar de grandes dois jogos e no final que vença o Palmeiras - disse o treinador português.

- Claro que falamos de dois clubes gigantes, com torcidas imensas. Quando surge esse tipo de jogo, não só pela imprensa, que se empolga e emocionam os torcedores. Sabemos da dimensão e grandeza do Dérbi Palmeiras x Corinthians - continou Abel Ferreira.

Abel Ferreira contou que no primeiro dia que chegou ao Brasil, reuniu os jogadores para explicar objetivos. Ele lembra que nunca prometeu títulos, mas sim que brigaria por todos até o final dos campeonatos.

- Juntei os jogadores na sala lá em cima e expliquei que tínhamos um objetivo neste campeonato, expliquei a eles o que é que íamos fazer no início e, sem dúvida nenhuma, eu volto a repetir porque é verdade: os grandes protagonistas são os nossos jogadores que acreditam. Eles sabem o que têm que fazer, que se esforçam e que trabalham todos os dias para isto - afirmou o técnico palmeirense.

- Eu prometo é dar o melhor de mim para ajudar os nossos jogadores, para estarmos todos juntos e podermos estar em finais, em decisões. E felizmente temos feito um trabalho, todos dentro do clube nesse sentido e tudo o que são falas, são recordes, são números. Não é para isso que eu trabalho, eu trabalho acima de tudo para ajudar os nossos jogadores a serem melhores - completou o português.

Calendário do futebol brasileiro

Em relação ao calendário do futebol nacional, já que as duas finais vão acontecer com uma pausa para a Data Fifa, Abel Ferreira falou pouco, mas deixou clara sua insatisfação por "perder" atletas para suas seleções em um momento decisivo.

- Alguém tem que decidir, alguém tem que mudar e não quer por alguma razão, que eu não sei qual é nem me quero aprofundar nem perder muito sobre isso - completou.