Corinthians apresenta novo patrocinador para o uniforme; veja detalhes

Corinthians e Viva Sorte, empresa de capitalização, apresentaram oficialmente um acordo de patrocínio. Nesta segunda-feira (10), Augusto Melo, presidente do clube alvinegro, e Renato Ambrósio, CEO da parceira do Timão, falaram sobre o acordo.

Intitulado "Viva Timão", o título de capitalização estampará o nome da empresa nas omoplatas do uniforme das equipes profissional, sub-20 e sub-17 do Corinthians. Voltado para os torcedores do clube alvinegro, o produto oferecerá diversos sorteios de prêmios. O contrato tem duração de dois anos, mas os valores não foram divulgados. Renato Ambrósio revelou que as negociações começaram no último ano, inicialmente visando um patrocínio máster.

— A gente começou há um ano a conversar. Augusto sempre foi correto, justo nas negociações, briga muito pelo clube. Negociamos master, não deu certo, outra empresa pagou, agora tivemos essa oportunidade, desenvolvemos a viva Timão, título de capitalização para o torcedor. Estamos muito felizes — disse o CEO da Viva Sorte.

Com o acordo, o Corinthians chega a cinco patrocinadores no uniforme: Esportes da Sorte, exibido na parte frontal como patrocinador máster, Banco BMG, estampado nas mangas, EZZE Seguros, na barra superior das costas, AREA Material Elétrico, na barra inferior das costas, e agora o Viva Timão, posicionado nas omoplatas. O presidente Augusto Melo declarou que pretende fazer da camisa do Timão a mais valiosa do continente.

— A camisa do Corinthians será uma das mais valiosas da América do Sul. Faltam duas propriedades, temos algumas conversas e, em breve, teremos a camisa mais valiosa do país — disse Augusto Melo.

Corinthians divulgou novo patrocinador (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Veja os patrocinadores atuais do Corinthians