A mudança de dono da camisa 10 do Corinthians rendeu alguma polêmica nas últimas semanas, mas de acordo com Memphis Depay, que passará a usar o número nesta temporada, não causou nenhum tipo de atrito com o antigo titular dela, o meia Rodrigo Garro. O argentino, aliás, estreou o novo número na noite desse domingo (9), na vitória alvinegra por 2 a 0 sobre o São Bernardo, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista.

No ano passado, quando assinou contrato com o Corinthians, Memphis definiu junto à diretoria do clube que passaria a usar o número a partir da temporada de 2025. Nesse período, ele usou o número 94 — em referência ao ano de nascimento —, além da 7 na Copa Sul-Americana, já que a Conmebol exige numeração sequencial.

Nos bastidores, surgiu a informação de que a mudança de numeração teria incomodado Garro. No fim de semana, o Corinthians divulgou um vídeo em que o argentino recebe a camisa 8 das mãos do filho de Sócrates, ídolo corintiano que usava o número. E, nesse domingo, Memphis Depay procurou colocar um ponto final no assunto camisa 10.

— Antes de vir ao Brasil foi algo que conversei com as pessoas do Corinthians. Já estava combinado (que Memphis Depay usaria a camisa 10). Claro, falei com o Garro, é um grande jogador e ele entendeu isso muito bem. Para mim era algo que eu realmente queria antes de vir para o Brasil — declarou o holandês, em entrevista à TNT Sports.

Memphis Depay reiterou que não houve nenhum desentendimento entre ele e Garro por causa da camisa 10.

— A relação entre Garro e eu é muito maior do que só uma camisa. Queremos estar juntos, ganhar títulos. Nos conectamos muito, é o mais importante. O que for falado fora daqui (do clube), deixem falar. Mas aqui dentro do Corinthians nós precisamos um do outro para fazer história — acrescentou. Diante do São Bernardo, o atacante atuou com a camisa 94.

