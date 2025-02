Patrocinador nega intermediários e confirma recorde no Corinthians

O Corinthians anunciou um novo patrocinador para o seu uniforme. A Viva Sorte, empresa de capitalização, irá expor sua marca nas omoplatas da camisa do Timão pelos próximos dois anos. Os valores do acordo não foram divulgados.

continua após a publicidade

➡️Corinthians apresenta novo patrocinador para o uniforme; veja detalhes

Renato Ambrósio, CEO da Viva Sorte, explicou como será o acordo. O 'Viva Timão' será uma campanha da empresa de capitalização que sorteará prêmios, de automóveis a ativações na Neo Química Arena, para torcedores que adquirirem títulos por R$ 0,49.

O contato entre os Corinthians e Viva Sorte começaram ainda no ano passado, quando o clube alvinegro buscava um patrocinador máster após a saída da Vai de Bet. Em julho, o Timão anunciou uma parceria com a casa de apostas Esportes da Sorte.

continua após a publicidade

A empresa patrocina outros clubes de futebol como São Paulo, Sport, Vasco e Santos. Sem revelar valores, Renato Ambrósio declarou que o contrato com o Corinthians é o maior da empresa no meio do esporte, e que não houve intermediários no acordo.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

— É nosso o maior patrocínio hoje, somando bônus é o maior aporte que faremos em esporte. Sentimos o Augusto muito focado em cuidar do clube nessa negociação. O contato sempre foi direto, não houve intermediário, foi nosso próprio comercial que entrou em contato com o Corinthians. Não houve intermediário, quero deixar isso claro ao torcedor — disse o empresário.

continua após a publicidade

Evento com o acordo entre a empresa e o Corinthians aconteceu nesta segunda-feira (10) (Foto: Ulisses Lopresti/Lance)

Veja os patrocinadores atuais do Corinthians