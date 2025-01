Chuva castiga gramado e atrasa horário de Ponte Preta x Corinthians

Ponte Preta e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (29), no Moisés Lucarelli, em Campinas. Tempestades assolaram a cidade durante a tarde e prejudicaram muito o gramado do estádio que receberá a partida. Com isso, a decisão da arbitragem foi adiar a partida em 30 minutos do horário original e a bola rola às 20h15 (de Brasília).

O gramado ficou encharcado e foi possível ver muitas poças dentro do campo. A chuva amenizou por volta das 18h (de Brasília), e funcionários da Ponte Preta foram convocados para ajudar na drenagem com rodos.

Os vestiários ficaram alagados, principalmente os dos visitantes, ocupado pelo Corinthians nesta quarta-feira (29). Fabinho Soldado, executivo de futebol do Timão, conversou com representantes da Ponte Preta, da arbitragem e defendeu que o jogo fosse suspenso até uma melhora no gramado.

Após uma avaliação dos responsáveis, o confronto foi adiado para às 20h15. Fora do campo, a chuva castigou Campinas e o placar do estádio divulgou imagens de alagamento em regiões próximas ao Moisés Lucarelli.

Árbitros analisando gramado do Moisés Lucarelli após chuvas em Campinas (Foto: Reprodução/X/Fábio Lazaro)

— Não dá para dar uma avaliação completa, mas pelo que estamos vendo está impraticável, totalmente diferente do jogo passado, em que após algum tempo não tinha poças d'água. Mas vamos analisar, até com nosso Jurídico, para nos auxiliar na decisão final - disse Fabinho Soldado em entrevista à "Corinthians TV", antes do confronto entre as equipes pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

No último domingo (26), o jogo entre Corinthians e São Paulo também foi adiado por uma hora e meia por chuvas que assolaram a capital paulista no final de semana. O Timão terá uma maratona de partidas nos próximos dias, com quatro jogos em uma semana e um possível adiamento poderia atrapalhar o planejamento do clube.