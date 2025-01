Escalações de Ponte Preta x Corinthians: Ramón Díaz promove trocas no Timão

Ponte Preta e Corinthians estão escalados para a partida desta quarta-feira (29), logo mais, às 20h (de Brasília), no Moisés Lucarelli, em Campinas. O técnico do Timão, Ramón Diaz, fez mudanças na escalação para o confronto da quinta rodada do Paulistão.

continua após a publicidade

➡️RCE dificulta plano do Corinthians de usar venda de Denner para pagar empresário

Visando recuperar os jogadores que atuaram na derrota do Corinthians para o São Paulo por 3 a 1 no último domingo (26), no Morumbis, quando o clube alvinegro atuou com "força máxima", o técnico argentino retornará com o rodízio do elenco.

O goleiro Hugo Souza, os meias Raniele e Igor Coronado, além do atacante Yuri Alberto, são os únicos titulares do Majestoso que permanecem na equipe para o duelo contra a Ponte Preta. O restante do time participou das três primeiras rodadas do Paulistão, nas quais o Corinthians venceu RB Bragantino, Velo Clube e Água Santa.

continua após a publicidade

João Pedro Tchoca, zagueiro que foi um dos destaques das primeiras rodadas, volta a ter oportunidade na equipe titular. No ataque, a novidade de Ramón Díaz é a entrada de Talles Magno, que ficou fora do Majestoso, mas é um dos artilheiros do Corinthians neste Paulistão com dois gols marcados.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Yuri Alberto volta a ser titular do Timão no duelo desta quarta-feira (29), contra a Ponte Preta (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O clube alvinegro ocupa a segunda colocação do Grupo A do Campeonato Paulistão, com a mesma pontuação do líder, Mirassol, mas com desvantagem no saldo de gols. A Ponte Preta é o terceiro lugar do Grupo D.

continua após a publicidade

Confira as escalações de Ponte Preta e Corinthians

Ponte Preta: Diogo Silva; Pacheco, Saimon, Artur e Danilo Barcelos; Emerson, Léo Oliveira e Elvis; Serginho, Jean Dias e Darnlei Técnico: Alberto Valentim

Corinthians: Hugo Souza; Léo Maná, Félix Torres, João Pedro Tchoca e Hugo; Raniele, José Martínez, Igor Coronado; Romero, Talles Magno e Yuri Alberto Técnico: Ramón Díaz.