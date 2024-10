Juca Kfouri crava jogo de vida ou morte para o Corinthians: ‘Se não ganhar, cai’

Juca Kfouri demonstrou preocupação em relação a situação do Corinthians no Brasileirão (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 20:36 • São Paulo (SP)

Com jogos decisivos pela frente, o Corinthians encara o Athletico-PR na quinta-feira (17), pelo Brasileirão. A equipe de Ramón Díaz busca uma vitória para sair da zona de rebaixamento e aliviar a pressão contra uma possível queda para a Série B.

No entanto, o Timão também tem uma partida decisiva contra o Flamengo, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Ainda assim, o jornalista Juca Kfouri afirmou que a prioridade do clube paulista deve ser o duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.

- A questão do Corinthians hoje é o jogo de quinta-feira (17) em que o empate praticamente decretará a queda do Corinthians. O Corinthians não pode pensar em não ganhar do Atheletico-PR. Mas o Athletico também não pode pensar em perder, porque está em uma situação delicada. Será uma decisão. Muito maior importante do que a do jogo contra o Flamengo. Mas não é o que parece. A mobilização toda parece ser, de fato, em relação a este jogo contra o Flamengo. É uma bobagem. Que clima haverá em Itaquera se o Corinthians perder para o Athletico-PR? Vira fumaça. Na sexta-feira, começa a pensar no Flamengo desde que tenha vencido o Athletico-PR. Vencer o Athletico-PR não significa tirar Corinthians do rebaixamento. Mas não ganhar significará, certamente, um passo enorme para o rebaixamento.

Com 29 pontos, o Corinthians ocupa a 18ª colocação, mas tem a oportunidade de ultrapassar o Furacão na classificação em caso de um triunfo. A equipe do Paraná possui 31 pontos e ocupa a 15ª colocação na tabela.

Corinthians e Athletico-PR se enfrentam em jogo decisivo no Brasileirão (Foto: Robson Mafra/AGIF)