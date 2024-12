Corinthians recusa ajuda da Fatal Model para contratar Pogba

O Corinthians usou as suas redes sociais para negar a proposta feita pela Fatal Model para pagamento do salário de Pogba. A empresa que promove anúncio de acompanhantes no Brasil, se ofereceu a paga as despesas que envolvem a transferência do francês ao clube alvinegro.

A informação foi noticiada pelo 'Portal Léo Dias' e confirmada pelo Lance!. A empresa entrou em contato com a diretoria do clube alvinegro por meio de um e-mail. Em nota oficial divulgada à imprensa, a Fatal Model esclareceu que está disposta a pagar um salário de R$ 3 a 4 milhões para Pogba.

Na tarde desta segunda-feira (16), a empresa usou as suas redes sociais para confirmar a proposta. Após a repercussão, o Corinthians usou suas redes sociais para negar que há trataivas entre as parte para a contratação do astro francês.

— O departamento de Marketing do Sport Club Corinthians Paulista vem a público informar que recebeu um e-mail da empresa Fatal Model, porém não há negociação em andamento. O Clube agradece o interesse da empresa — publicou o clube alvinegro em suas redes sociais.

Corinthians rejeitou proposta da Fatal Model para ajuda na contratação de Pogba (Foto: Divulgação/Juventus)

Há interesse do Corinthians em Pogba?

A Fiel passou a sonhar com a contratação do meia, campeão do mundo com a França em 2018, após o craque participar do programa 'The Noite', do SBT, e dizer que jogaria de graça pelo Corinthians. A posição oficial da diretoria do clube é que não há negociações abertas para a contratação do jogador, portanto, não houve sequer uma reposta à empresa. A comissão técnica do Timão considera satisfatória os jogadores disponíveis para o meio de campo e não deve fazer grandes contratações nesta janela de transferências.

O meio-campo francês de 31 anos não pode atuar profissionalmente até março do próximo ano. Pogba cumpre uma suspensão por doping. O jogador defendia o Juventus quando testou positivo para testosterorna em 2023, após partida no Campeonato Italiano contra o Udinese.