Casagrande dá receita para o Corinthians eliminar o Flamengo

Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 12:38 • São Paulo (SP)

O Corinthians recebe o Flamengo, neste domingo (20), às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Para Casagrande, ídolo do Timão, o elenco atual precisa se comparar com outro time histórico do clube, no qual o ex-jogador fez parte.

O confronto em questão é o jogo entre Corinthians e Flamengo pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro de 1984. No primeiro ano sem Zico no Rubro-Negro, o Corinthians passou de fase no torneio.

A primeira partida foi no Maracanã, para um público de 98 mil torcedores, com vitória do Flamengo por 2 a 0. No jogo de volta, no Morumbi, o Corinthians venceu por 4 a 1 e se classificou para a próxima fase.

Antes do jogo decisivo da semifinal da Copa do Brasil de 2024, jogadores do elenco de 1984 do Corinthians entrarão em campo com a camisa da época, em uma tentativa de aumentar o ambiente positivo a favor do Timão. Casagrande confirmou que foi convidado, porém não poderá comparecer. O ídolo afirma que o time corintiano precisa entrar em campo motivação, empolgação e incentivo para que o resultado da semifinal seja o mesmo do confronto histórico.

Segundo o ex-jogador, o momento é favorável ao Timão, após a goleada de 5 a 2 sobre o Athletico no Brasileirão, principalmente por conta do poder de reação da equipe paulista na partida. Para ele, o Corinthians é favorito para ir à final contra o Atlético-MG.

