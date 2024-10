Corinthians x Flamengo: vidente aponta classificado à final da Copa do Brasil

Flamengo e Corinthians se enfrentam na Neo Química Arena (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 06:15 • São Paulo (SP)

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (20), na Neo Química Arena, para definir o segundo finalista da Copa do Brasil. Para o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", o Rubro-Negro se classificará para a decisão contra o Atlético-MG.

Para o tarólogo, o Corinthians terá muita intensidade e entrega na partida. Luiz Filho também enxergou uma "energia positiva", pressão e boas substituições do técnico Ramón Díaz. Mesmo assim, o vidente previu uma classificação do Flamengo para a final.

O tarólogo afirmou que o Flamengo não irá se intimidar atuando fora de casa e vai propor o jogo. Luiz Filho também ressaltou a vantagem da equipe de Filipe Luis e disse que o Rubro-Negro saberá trabalhar em cima do resultado construído no Maracanã, por 1 a 0.

Luiz Filho conta com quase 30 mil inscritos no Youtube. No último sábado (19), o Atlético-MG avançou à final ao empatar com o Vasco, em São Januário, por 1 a 1. No jogo de ida, o clube mineiro havia vencido por 2 a 1.