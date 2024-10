Escalação: Corinthians terá mudança no ataque para duelo com o Flamengo

Ramón Díaz, técnico do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

O Corinthians terá uma mudança na escalação para o duelo contra o Flamengo, neste domingo (20), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Destaque da vitória sobre o Athletico, Memhpis Depay não foi registrado a tempo no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está impossibilitado de atuar na competição.

O prazo limite para inscrição de novos atletas terminou no dia 9 de setembro, e o atacante holandês foi registrado apenas no dia 10. Com isso, Thalles Magno, recuperado de uma lesão muscular, e Ángel Romero disputam uma vaga ao lado de Yuri Alberto no comando de ataque. A tendência é que o paraguaio inicie o confronto.

A disputa na lateral-direita, por sua vez, também segue em aberto. Após ótima atuação na última quinta-feira (18), Matheuzinho aparece à frente na disputa com Fagner, que precisou ser substituído no intervalo do duelo de ida contra o Rubro-Negro.

Convocado pela seleção do Equador nesta Data Fifa, Félix Torres estará à disposição da comissão após ser ausência no último compromisso da equipe.

Portanto, a provável escalação do Corinthians para o duelo com o Flamengo tem: Hugo Souza; Matheuzinho (Fagner), André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles (Bidon), Carrillo e Rodrigo Garro, Ángel Romero e Yuri Alberto.

Após perder por 1 a 0 no Maracanã, o Corinthians recebe o Flamengo neste domingo (20), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Em caso de empate no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis.

Hugo Souza em ação pelo Corinthians no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Multa para escalar Hugo Souza

Para escalar o Hugo Souza na Copa do Brasil, o Corinthians precisará pagar R$ 500 mil reais ao Flamengo até a próxima segunda-feira (21). O Clube paulista tinha até a última sexta-feira (18) para adquirir em definitivo 50% dos direitos econômicos do goleiro por 800 mil euros (R$ 4,8 milhões), mas não exercer a opção prevista no contrato.

O prazo para um acordo entre as partes se estende até o dia 30 de novembro. Até agora, a diretoria paulista já pagou duas multas: uma referente ao Campeonato Brasileiro e outra à Copa do Brasil - totalizando R$ 1 milhão.