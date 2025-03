Ex-Corinthians se destaca no Ceará e vira herói de título cearense

O Ceará conquistou o título cearense. Neste sábado (22), o clube empatou por 1 a 1 com o Fortaleza, no Castelão, e se tornou campeão estadual. Lucas Sasha marcou para o Leão do Pici, enquanto Pedro Raul, ex-Corinthians, empatou o duelo.

O Ceará havia vencido o jogo de ida por 1 a 0 e conquistou o título com o empate. Pedro Raul foi emprestado pelo Corinthians ao clube cearense em fevereiro, e desde então, é um dos destaques da equipe.

O jogador marcou cinco gols em seis jogos pelo novo clube: três gols em quatro partidas pelo Campeonato Cearense, um gol na Copa do Nordeste e outro na Copa do Brasil. Pedro Raul havia balançado a rede do Timão em uma oportunidade nesta temporada, pelo Paulistão.

Pedro Raul foi contratado pelo Corinthians em 2024, em uma transferência que custou cerca de R$ 24 milhões aos cofres do Timão. O jogador perdeu espaço com as chegadas de Memphis e Héctor Hernández e foi emprestado ao Ceará até final desta temporada, seu contrato com o Timão termina no final de 2028.

Pedro Raul tem contrato com o Coirnthians até o final de 2028, mas foi emprestado para o Ceará até o final da temporada (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Altos e baixos

Pedro Raul inicia a sua trajetória no Ceará com sucesso. O jogador coleciona boa passagem pelo Goiás, em 2022, quando foi vice-artilheiro do Brasileirão com 19 gols, sete a menos que Cano, do Fluminense, que balançou as redes 26 vezes.

O jogador foi contratado pelo Vasco no ano seguinte, mas não repetiu as boas atuações e fez apenas nove gols em 25 jogos. Pedro Raul e permaneceu apenas por seis meses, antes de se transferir ao Necaxa.