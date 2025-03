Vaquinha garante economia milionária ao Corinthians; confira o valor

A Vaquinha organizada pela Gaviões da Fiel para quitar a dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal, referente à Neo Química Arena, começa a surtir resultados. No ar desde novembro do ano passado, o financiamento coletivo arrecadou R$ 38.773.730,46.

Ainda está longe da meta de R$ 700 milhões, valor divulgado pelo clube alvinegro referente à dívida com a Caixa Econômica Federal, mas já representa uma redução milionária nos gastos do Corinthians. O cálculo da torcida é que a arrecadação resultará em uma economia de R$ 6 milhões neste ano, com o pagamento de juros.

O banco estatal deve lançar um relatório com detalhes sobre a campanha e o pagamento da dívida. A Gaviões da Fiel pretende divulgar ao torcedor para apresentar o impacto da Vaquinha do Corinthians no valor total do débito.

As parcelas são amortizadas diariamente, conforme o valor arrecadado pelos torcedores. Ao todo, foram pagas 64 parcelas. A campanha terá duração até maio, no entanto, os organizadores têm a intenção de estender esse prazo.

A vaquinha do Corinthians superou as doações de famosas campanhas solidárias do Brasil. O recorde de doações do 'Criança Esperança', projeto da Rede Globo em parceria com a Unesco para arrecadar fundos para projetos sociais, ocorreu em 2019, quando foram arrecadados R$ 22,5 milhões. A mobilização para o projeto durou cerca de dois meses.

Campanha visa quitar dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal referente à Neo Química Arena (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Como doar para a Vaquinha do Corinthians?

As doações são feitas por meio do site doearenacorinthians.com.br. Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado