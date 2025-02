Corinthians empata com a Portuguesa em jogo movimentado pelo Paulistão

Corinthians e Portuguesa protagonizaram uma partida movimentada pelo Paulistão. As equipes empataram por 2 a 2, no Pacaembu, na tarde deste sábado (15), pela décima rodada do torneio estadual. Jajá e Maceió fizeram os gols da Lusa, enquanto Matheus Bidu e Talles Magno marcaram para o Timão.

A partida foi truncada, mas não faltou emoção. A Portuguesa abriu o placar na etapa inicial, porém o Corinthians buscou a virada no segundo tempo. Restando poucos minutos para o fim, a Lusa conseguiu empatar o confronto.

O resultado não ficou amargo para nenhum dos lados. Com o time reserva, o Corinthians segue sem perder na competição e, já classificado para a próxima fase, conseguiu usar o duelo para rodar o elenco. A Portuguesa somou um ponto contra o líder da classificação geral do torneio e continua na segunda colocação do Grupo B.

Como foi o jogo?

A primeira etapa da partida foi morna, mas dividida entre momentos de superioridade entre as equipes. No começo, a Portuguesa tomava mais iniciativa e chegou a assustar o goleiro Matheus Donelli com uma finalização de Lucas Hipólito.

O Corinthians passou a ter mais a posse de bola no decorrer da partida, mas não conseguiu construir chances claras. A melhor delas foi com Talles Magno, apenas aos 20 minutos, que arriscou um chute de fora da área nas mãos do goleiro Rafael Santos.

A Portuguesa pressionou na reta final do primeiro tempo e criou boas oportunidades. Aos 34 minutos, Jajá chutou colocado de fora da área, e a bola explodiu no travessão do gol defendido por Matheus Donelli. Pouco depois, o atacante tabelou com Cristiano, finalizou rasteiro e venceu o goleiro do Corinthians, abrindo o placar.

O Timão voltou melhor na segunda etapa. Aos sete minutos, Talles Magno acionou Matheus Bidu na grande área que chutou na saída do goleiro e empatou a partida. Após o gol, o Corinthians seguiu melhor no jogo.

Aos 17 minutos, Talles Magno foi derrubado na área por Gustavo Talles e a árbitra assinalou pênalti. O atacante foi o responsável pela cobrança e deixou o Timão em vantagem. A Portuguesa equilibrou a partida após o gol do Corinthians.

Aos 28 minutos, Gustavo Talles se redimiu do pênalti e deu uma assistência para Maceió chegar batendo de primeira na grande área para empatar o duelo. O Corinthians ficou perto de sair com a vitória, mas Pedro Raul desperdiçou duas boas chances nos minutos finais. O jogo terminou empatado.

Corinthians e Portuguesa empataram pela décima rodada do Paulistão (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

O que vem por aí?

O Corinthians volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (19), pela Pré-Libertadores. Em Caracas, na Venezuela, o Timão enfrenta o Universidad Central, às 21h30 (de Brasília), no jogo de ida da Fase Preliminar 2.

A Portuguesa também joga no meio de semana, mas pelo Paulistão. Na quinta-feira (20), a Lusa encara o São Bernardo, às 21h35 (de Brasília), no Pacaembu.

✅ FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 2 X 2 CORINTHIANS

10ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

🗓️ Data e horário: sábado, 15 de fevereiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Pacaembu, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Jajá (38'/1ºT) (1-0); Matheus Bidu (7'/2ºT) (1-1); Talles Magno (19'/2ºT); Maceió (28'/2ºT) (2-2)

🟨 Cartões amarelos: Cacá (COR); Gustavo Henrique (POR)

🟥 Cartões vermelhos:

⚽ ESCALAÇÕES

PORTUGUESA (Técnico: Cauan de Almeida)

Rafael Santos; Talles, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Lucas Hipólito; Fernando Henrique (Hudson), Tauã e Cristiano (Rildo); Jajá Silva, Maceió e Renan Peixoto

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Matheus Donelli; Léo Maná (Jacaré), Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu; Ryan (Pedro Raul), Alex Santana (Bahia), Charles (Maycon) e Igor Coronado; Talles Magno (Héctor Hernández) e Romero

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Daiane Muniz

🚩 Assistentes: Evandro de Melo Lima e Daniel Luís Marques

🖥️VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral