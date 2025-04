Emiliano Díaz sai em defesa de Donelli: ‘É o futuro do Corinthians’

O Corinthians perdeu para o Fluminense por 2 a 0, nesta quarta-feira (16), e agravou uma as críticas da torcida sobre a equipe. A derrota na Neo Química Arena foi a segunda consecutiva no Campeonato Brasileiro. Um dos alvos nas redes sociais é Matheus Donelli, que substitui Hugo Souza, fora por lesão desde a final do Paulistão. Emiliano Díaz, auxiliar do Timão, saiu em defesa do goleiro.

— Donelli é um menino da casa, hoje não teve responsabilidade nos gols. Ser reserva do novo ídolo do Corinthians não é fácil. É um menino da casa, que está aqui está muito tempo, vamos seguir conversando com ele, não acho que ele teve responsabilidades hoje, mas quando perde, sem o ídolo — disse o argentino após a partida.

O jogador, cria da base, é o reserva imediato de Hugo Souza, que se recupera de uma lesão do retofemoral da coxa direita. Matheus Donelli foi titular nas derrotas por 2 a 0 contra o Palmeiras, no Allianz Parque, e para o Fluminense, na Neo Química Arena. Emiliano Díaz rechaçou que as críticas aconteçam no estádio, e pediu mais apoio ao atleta.

— Eu não acho que a cobrança seja da torcida, porque aqui ninguém o vaiou, é mais a mídia, as redes sociais, na Neo Química Arena ele sentiu o apoio da Fiel. Temos que apoiar, senão parece que o grupo só funciona quando estão bem, mas temos que seguir apoiando porque é um menino da casa, é o futuro do Corinthians, por isso sempre falamos que para colocar o menino é preciso ter cuidado, ainda mais depois do Derby, com a saída de um ídolo. Ele fez a base aqui, jogou na seleção, não veio por aqui por acidente — completou o auxiliar.

Donelli não conseguiu defender o pênalti cobrado por Arias na derrota do Corinthians para o Fluminense (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Sem previsão

A ideia inicial era que Hugo Souza ficasse um mês fora após o final do Paulistão, portanto, o atleta pode retornar contra o Flamengo, no dia 27 de abril, no Maracanã. Com isso, Matheus Donelli deve ser titular do Corinthians nos próximos dois duelos do Timão, contra Sport, pelo Brasileirão, e Racing, na Copa Sul-Americana.