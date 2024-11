O Corinthians já sabe quem são seus adversários no próximo Campeonato Paulista. Nesta terça-feira (12), foi realizado o sorteio da competição, no Mercado Pago Hall Pacaembu. Botafogo-SP, Mirassol e Inter de Limeira serão os adversários do Timão na primeira fase do torneio.

Com início no dia 15 de janeiro, a decisão está marcada para o final de março. Neste ano, o começo do campeonato foi antecipado, uma iniciativa da CBF com as federações estaduais para adequar o calendário a disputa do Super Mundial de Clubes, que será realizado em junho e julho do próximo ano.

Regulamento

O formato de disputa do Paulistão segue o mesmo dos últimos anos. São quatro grupos com quatro equipes cada. Os times disputam 12 rodadas contra os adversários das outras chaves, e ao final da primeira fase, acontece começam os jogos eliminatórios.

Os dois primeiros de cada grupo se enfrentas nas quartas de final. Na semifinal, os confrontos serão designados através da classificação dos times na tabela geral do Paulistão. O mais bem colocado enfrenta o pior, e o segundo melhor encara o terceiro que mais pontuou em todos os jogos da competição.

Nas quartas e semifinal, as decisões serão em jogos únicos com mando do time com melhor campanha. A decisão é realizada em duas partidas, com mando para cada finalista. Em caso de empate, todos os confrontos eliminatórios serão decididos nas penalidades.

Corinthians quer se reerguer

Maior campeão paulista com 30 títulos, o Corinthians quer voltar a ser protagonista na competição estadual. Nos últimos dois anos, o clube alvinegro não chegou sequer nas semifinais do torneio. Em 2022, o Timão foi eliminado nas quartas de final pelo Ituano. Ano passado, parou ainda na primeira fase.

A última vez que o Corinthians conquistou o Paulistão foi em 2019. Na época, o clube alvinegro emendou uma sequência de três troféus, após vencer a competição também em 2017 e 2018.