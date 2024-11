Fabinho Soldado desconversa sobre futuro de Ramón Díaz no Corinthians

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, falou sobre a permanência de Ramón Díaz e sua comissão para a próxima temporada. O dirigente elogiou o trabalho feito até agora, mas desconversou sobre a continuidade do técnico para o próximo ano.

- Certamente até eu vou ser avaliado no final do ano. A comissão técnica, vocês estão vendo o trabalho que estão fazendo, o Ramón e toda a sua equipe, o Emiliano, eles estão ajudando muito nessa recuperação. É nítido o que está sendo feito, tanto em pontuação quanto em forma de jogar - disse o dirigente após o sorteio do Paulistão, no Pacaembu, nesta terça-feira (12).

Ramón Díaz enfrentou críticas da torcida

Contratado em julho, Ramón Díaz viveu bons e maus momentos no comando do Corinthians. O treinador conseguiu afastar o clube da zona de rebaixamento. Quando chegou, o Timão só tinha duas vitórias em 14 jogos. Desde então, o clube alvinegro triunfou em mais oito partidas e ocupa a décima colocação do Brasileirão.

Por outro lado, a Fiel criticou bastante o treinador foi bastante pelas mudanças que promoveu nas duas semifinais que o Corinthians disputou nesta temporada. Na Copa do Brasil, a equipe foi eliminada pelo Flamengo. Na Copa Sul-Americana, o clube alvinegro perdeu para o Racing.



Apesar das oscilações, Fabinho valorizou a campanha do Timão e, sem cravar o técnico na próxima temporada, mostrou confiança no Corinthians para o próximo aano.

- Claro que há jogo que há dificuldades, mas acontece. Dentro daquilo que o Corinthians tem feito, é um bom trabalho, isso dá todo apoio, total confiança para que ele continuem nos ajudando. Eles estão felizes de estarem aqui, é um treinador muito vitorioso, muito experiente, a gente vai continuar com esse trabalho focado para que eles terminem este ano de 2024 muito fortes para em que em 2025, eu não tenho dúvidas, o Corinthians volte a disputar título.

Próximo jogo do Corinthians

Antes de planejar o próximo ano, o Timão busca conquistar uma vaga para a próxima Copa Libertadores. Em décimo lugar, o Corinthians está a seis pontos do Cruzeiro, o sétimo colocado, e primeiro clube na zona de classificação para o próximo torneio continental.

Na próxima rodada do Brasileirão, no dia 20 de novembro, o Timão encara justamente o Cruzeiro, às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena.