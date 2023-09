Yuri Alberto foi o destaque positivo do Corinthians no empate em 1 a 1 com o Fortaleza, pela semifinal da Conmebol Sul-Americana. Foi o primeiro jogo, com a decisão acontecendo na próxima terça-feira (3). Por sua vez, Fábio Santos foi o ponto negativo do Timão no confronto. O centroavante marcou o gol que garantiu o resultado, enquanto o lateral foi responsável por falha crucial quando o Leão balançou as redes, no início da partida. Confira abaixo a análise do Lance! nas atuações da partida.