Atacante do Corinthians, Memphis Depay aparece em pré-convocação da Holanda

A Holanda divulgou nesta sexta-feira (28) os 25 jogadores que compõem a pré-lista de convocados para a reta final da Nations League. Atacante do Corinthians, Memphis Depay foi um dos nomes selecionados por Ronald Koeman.

O técnico, inclusive, visitou as instalações do clube paulista nos últimos dias e esteve presente na vitória do Timão sobre a Universidad Central por 3 a 2, em Itaquera, em duelo válido pela segunda fase da Copa Libertadores.

- Na minha opinião, ele ainda não está bem o suficiente. Você pode ver que ele está ficando mais em forma. Também temos dados de que ainda precisa melhorar. Iniciamos a Liga das Nações em setembro e já chegamos ao bloco final, com os dois últimos jogos. O próximo ciclo segue em março. Se ele continuar assim, ele poderá voltar antes disso - afirmou Koeman em 2024.

Vice-artilheiro da Holanda, Memphis Depay não é convocado para defender a seleção nacional desde a última Eurocopa, quando foi titular durante toda a competição.

Memphis Depay pelo Corinthians

Contratado em setembro do ano passado, Memphis Depay desembarcou como uma das principais aquisições do futebol brasileiro. Em 24 partidas disputadas com a camisa do Corinthians, o atacante soma oito gols e oito assistências.

Ao lado de Yuri Alberto e Rodrigo Varanda, Depay foi fundamental na arrancada do clube no Campeonato Brasileiro, que se livrou do rebaixamento à Série B e garantiu vaga na atual edição da Copa Libertadores.

