Pitaco do Guffo: a importância de Garro no Corinthians

Há um ano, Rodrigo Garro era contratado pelo Timão junto ao Talleres da Argentina. Naquele momento, um nome desconhecido da torcida e que apesar do começo claudicante logo caiu no gosto da Fiel. Mas além do carinho e confiança, qual é a importância de Garro no Corinthians?

continua após a publicidade

Em 2025, o meia argentino já jogou 346 minutos, com 77% de acerto nos passes, seis chances criadas e duas assistências. Claro que números não falam tudo, mas ajudam a ter uma ideia de como o volume de jogo corintiano tem no argentino uma importante peça na criação e como permite ao torcedor sonhar com títulos.

A conexão com Memphis

Dentro do 4-3-1-2 (ou 4-4-2 losango) que Ramón Díaz utiliza para montar o Corinthians, o posicionamento de Garro é o de “ponta de lança", o número 1 do esquema (ou a ponta do losango no 4-4-2). Ele tem liberdade para circular pelo campo, mas, principalmente, a função de se aproximar dos atacantes.

continua após a publicidade

Todos os passes de Garro para Memphis (Fonte: SportsBase)

E o que impressiona este ano é o entrosamento com o holandês Memphis Depay. Parece que ambos jogam juntos desde a categoria de base, com uma percepção de tempo e espaço pouco normal para dois atletas que jogam juntos há pouco tempo. Em 2025, Garro deu 36 passes para Memphis, sendo um deles uma chance criada (gol contra o Santos) e com a impressionante taxa de 100% de acerto.

Garro com espaço para criar chance para Memphis

Variedade e Diferenças

Não se pode desconsiderar o começo de ano promissor que Yuri Alberto tem mostrado até aqui, cometendo aqueles erros bizarros de sempre, mas acertando muito mais que errando. A velocidade e inteligência tática de Talles Magno é outra variedade que faz a diferença no Timão em 2025, assim como as atuações seguras do goleiro Hugo Souza.

continua após a publicidade

Mas se a fiel torcida tem olhos apaixonados para o artilheiro Yuri Alberto ou para o astro popstar Memphis Depay, o fato é que há um meia argentino que tem todas as condições de herdar a camisa 10 da sua seleção. Calma, não estou comparando ele com Messi, mas simplesmente afirmando a importância de Garro no Corinthians.

Dados e mapas: SportsBase