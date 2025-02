Vaquinha do Corinthians completa três meses com recordes, mas longe da meta

A campanha de financiamento coletivo promovida pelos Gaviões da Fiel para pagar a dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal referente à Neo Química Arena completa três meses no ar nesta quinta-feira (27).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Campanha da torcida organizada visa pagar dívida do estádio do Corinthians com a Caixa Econômica Federal (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Projeção para a Vaquinha

Desde o dia 27 de novembro, a vaquinha arrecadou R$ 38.104.546,00, um montante que representa 5,44% da dívida total do clube, avaliada em R$ 700 milhões. A campanha ficará ativa até maio, um prazo estipulado junto ao banco estatal.

A meta da torcida era quitar a totalidade da dívida em seis meses, mas restando três meses, o plano parece distante. A vaquinha precisa arrecadar R$ 220,63 milhões por mês para pagar os débitos no prazo da campanha.

continua após a publicidade

Recordes

Entretanto, o financiamento coletivo está longe de ter uma baixa adesão. A vaquinha do Corinthians superou as doações de famosas campanhas solidárias do Brasil.

O recorde de doações do 'Criança Esperança', projeto da Rede Globo em parceria com a Unesco para arrecadar fundos para projetos sociais, ocorreu em 2019, quando foram arrecadados R$ 22,5 milhões. A mobilização para o projeto durou cerca de dois meses.

continua após a publicidade

O Teleton, programa do SBT que arrecada contribuições para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente), registrou recorde de arrecadação em 2023, atingindo a meta de R$ 35 milhões.

A campanha do Corinthians só perde para a arrecadação realizada pelo 'Instituto Vakinha' para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, em abril do ano passado. Denominada 'A Maior Campanha Solidária da História do Rio Grande do Sul', ela arrecadou R$ 70 milhões.

Como doar?

As doações são feitas por meio do site doearenacorinthians.com.br. Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado.