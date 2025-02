Corinthians atinge limite de estrangeiros e consolida estratégia de mercado

O Corinthians anunciou a contratação do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri nesta quinta-feira (27). Com 30 anos, o argentino deve ser o único reforço do Timão nesta janela de transferências, que se encerra na sexta-feira (28). O contrato é válido até o dia 31 de dezembro deste ano.

Angileri é o nono estrangeiro do elenco do Corinthians e o Timão chegou ao limite permitido pela CBF de atletas não-brasileiros que podem ser relacionados em jogos nas competições nacionais, medida que entrou em vigor em abril do último ano.

O Timão ainda pode contratar jogadores estrangeiros, mas não poderá relacionar todos para duelos pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Com isso, o clube alvinegro fecha um plano de transferências adotado no último ano.

Estratégia

Desde o início do ano passado, o Timão apostou em jogadores que atuavam fora do país e investiu para contratar o argentino Rodrigo Garro e os equatorianos Félix Torres e Diego Palacios. No meio do ano, a estratégia foi ainda mais evidente.

O mercado do exterior foi muito pelo explorado pelo Timão no intuito de buscar jogadores sem contrato, os casos do holandês Memphis, o peruano Carrillo, o venezuelano José Martínez e o espanhol Héctor Hernández. Neste ano, o Corinthians repetiu a fórmula com Angileri, que assinou até o final do ano após rescindir contrato com o Getafe, da Espanha.

Os jogadores estrangeiros do Corinthians