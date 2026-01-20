O Corinthians apresentou, na tarde desta terça-feira (20), o volante Matheus Pereira. Revelado no "Terrão", o meio-campista retorna ao clube por empréstimo junto ao Fortaleza até o fim de 2026.

Formado nas categorias de base do Corinthians, Matheus Pereira foi vice-campeão da Copinha em 2016. Apesar da trajetória na base, teve poucas oportunidades no time profissional, com apenas duas partidas disputadas. O meio-campista chegou ao clube em 2011, ainda no Sub-15, passou por todas as categorias e estreou no elenco principal em 2015.

— Eu fiz minha base inteira aqui, cheguei ao profissional aqui. Eu sou corinthiano, minha família inteira é corinthiana. Poder vestir essa camisa novamente é um motivo de muito orgulho para mim e minha família — disse Matheus Pereira.

Matheus Pereira também comentou sobre seu atual momento físico e o trabalho com Dorival Júnior. O jogador, inclusive, já fez sua estreia com a camisa do Timão, no empate diante do São Paulo, na Neo Química Arena, no domingo (18).

— Estou muito bem, vinha treinando com o Fortaleza, em pré-temporada desde dezembro. Sobre a segunda pergunta, sempre foi um desejo trabalhar com o Dorival, conquistou muito, seleção brasileira. Espero poder aprender muito com ele — explicou.

— Sobre a minha estreia, estava ansioso, na Arena, ver a torcida de perto... Acompanhava de longe, e agora estar do mesmo lado é um motivo de orgulho. Poder reestrear, ainda mais em um clássico. A torcida pode esperar entrega, dedicação e vontade de vencer com essa camisa — completou.

Na última temporada, o atleta defendeu o Fortaleza em 20 partidas, com dois gols e três assistências. O interesse do Corinthians no jogador de 27 anos se intensificou após a chegada de Marcelo Paz ao cargo de executivo de futebol.

— A minha volta ao Brasil passa por ele. Já tinha interesse de trabalhar com ele no Fortaleza, ouvi falar super bem dele. Escolhi o Fortaleza por isso também. Quando recebi o convite do Corinthians, não pensei duas vezes — apontou.

Matheus Pereira, reforço do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca Lopes)

Após deixar o Corinthians, Matheus atuou por Empoli e Juventus, na Itália; Bordeaux e Dijon, na França; além de Barcelona B e Eibar, na Espanha. O ex-camisa 5 do Leão do Pici também teve passagem pelo Paraná.

— Podem esperar um Matheus mais experiente, maduro. Foram dez anos fora. Tive a oportunidade de amadurecer lá fora. Pode esperar um Matheus mais competitivo, maduro e focado no que quer — finalizou.

