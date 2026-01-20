A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná instaurou um procedimento interno para apurar a denúncia do ex-jogador Perdigão, de 48 anos, que compartilhou nas redes sociais imagens em que aparece sendo agredido por um policial militar após a partida entre São Joseense e Operário, disputada neste domingo (18), na Vila Capanema, pelo Campeonato Paranaense.

Segundo a pasta, assim que tomou conhecimento do caso, a Corregedoria da PMPR adotou as providências iniciais, determinou o afastamento imediato do agente para o exercício de funções administrativas e encaminhou o servidor para avaliação psicológica.

Em nota, a corporação ainda ressaltou que a conduta relatada não condiz com o preparo e com o trabalho desenvolvido pelas forças de segurança do Paraná.

— A Polícia Militar do Paraná informa que já instaurou procedimento interno para apurar os fatos envolvendo o policial militar citado no episódio. Assim que tomou conhecimento do caso, a Corregedoria da PMPR adotou as providências iniciais, determinou o afastamento imediato do policial militar para funções administrativas e encaminhou o servidor para avaliação psicológica. A corporação ressalta que a conduta relatada não condiz com o preparo e com o trabalho das forças de segurança do Paraná — disse a PMPR.

Na publicação, Perdigão afirma que a abordagem ocorreu na saída do estádio, quando se aproximou de um policial apenas para cumprimentá-lo e parabenizá-lo pelo serviço. Segundo o relato, sem qualquer justificativa aparente, o agente teria partido para a agressão com um cassetete. O ex-jogador destacou que não reagiu em nenhum momento e tentou se afastar para evitar qualquer tipo de confronto.

— Todos que me conhecem sabem que sou uma pessoa tranquila, bem-quista e que gosta de interagir com as pessoas. Naquele momento, me aproximei de um policial apenas para cumprimentá-lo, parabenizar pelo serviço e desejar boa noite. Não sei se houve algum mal-entendido, mas, de forma repentina e sem qualquer justificativa, ele veio em minha direção me agredindo com um cassetete — disse Perdigão.

— Em todo momento tentei apaziguar a situação, me afastando e demonstrando que não havia qualquer intenção de confronto. Não fui violento, não fui rude e não reagi à agressão. Ainda assim, a violência aconteceu de forma totalmente gratuita e injustificável — completou.

Carreira de Perdigão

Aposentado desde 2011, Perdigão construiu carreira por clubes tradicionais do futebol brasileiro, como Athletico-PR, Internacional, Corinthians e Vasco. Nascido em Curitiba, o ex-jogador foi revelado pela Paraná.

Ao longo da trajetória, conquistou títulos relevantes, entre eles o Campeonato Paranaense em 1995 e 1996, o Campeonato Catarinense em 2000 e 2001 (Joinville), a Libertadores e o Mundial de Clubes pelo Colorado em 2006, além de ter feito parte da reconstrução do Timão, ao conquistar o da Série B do Campeonato Brasileiro com o Corinthians, em 2008.