Após empate, Ramón Diaz culpa arbitragem por gol do Inter: ‘não era escanteio’

Apesar de satisfeito com a atuação do Corinthians ao empatar com o Internacional em 2 a 2 na noite deste sábado (5), Ramón Diaz deixou a Neo Química Arena frustado. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico reclamou sobre um lance específico: o segundo gol Colorado.

Logo após o jogo, Ramón Diaz concedeu a habitual entrevista coletiva. Perguntado sobre o jogo, o comandante disse estar frustrado com o resultado, mas entende que a equipe fez um bom jogo. Ele também comentou sobre o gol de Ricardo Mathias, que deu o empate ao Colorado. Para o comandante, o lance saiu de um erro da arbitragem.

- Não foi um erro dos jogadores, foi um erro do bandeira. Não era escanteio e ele deixou seguir. E ele sabe que não era escanteio, e dessa vez veio o gol. Fico frustrado porque merecíamos a vitória, fomos superiores. - disse o técnico.

Emiliano Diaz também comentou sobre o gol. Ele, ao contrário do pai, fala sobre o lance e entende que o erro foi do grupo. O gol de Ricardo Mathias saiu de uma cobrança de escanteio, já nos acréscimos do segundo tempo.

- Não podemos tomar um gol de bola parada tendo os zagueiros que estavam em campo. Foi um erro nosso. Um erro do grupo. Temos que assimilar. Não podemos tomar faltando dois minutos bola parada. Ficaria preocupado se fosse um jogo com controle, mas foi um escanteio, preocupa muito. - comentou.

Com o resultado, o Corinthians chega aos 29 pontos e fica na 19ª posição do Campeonato Brasileiro. Com a parada da Data Fifa, o Timão terá tempo para ajustar os erros e focar na competição. O time volta a campo no dia 17 de outubro, contra o Athletico-PR.