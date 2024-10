Ramón Diaz se diz frustrado após empate com Inter: ‘fomos superiores’

Ramón Díaz, em entrevista coletiva após o empate do Corinthians com o Internacional (Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Publicada em 05/10/2024

O Corinthians encerrou a 29ª rodada do Brasileirão com apenas um ponto conquistado. O Timão empatou em 2 a 2 com o Internacional na noite deste sábado (5), na Neo Química Arena. Ramón Diaz, entretanto, entendeu que o seu time merecia a vitória.

Em entrevista após a partida, Ramón revelou estar frustrado pelo resultado. O Corinthians ficou à frente do placar em duas oportunidades, mas não conseguiu segurar o resultado. O comandante ainda disse que o segundo gol do adversário saiu de um escanteio mal marcado.

- Me sinto frustado porque merecíamos a vitória. Fomos superiores a eles, nos pressionaram no primeiro tempo, foram muito competitivos, não criaram tantas situações, mas nós sim. Eu acho que a equipe está melhorando muito e vamos lutar até o fim. - disse o técnico.

Ramón também falou sobre a atuação da sua equipe. O treinador entende que o Corinthians fez um bom jogo e criou boas situações. Ele chegou a dizer que o time teve uma entrega ‘incrível’.

Ramón Diaz elogiou partida de Yuri Alberto (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

- A sensação é que fizemos uma boa partida. Criamos muitas situações, ainda mais no segundo tempo (...) Podíamos ter feito 3 a 1 e pelo destino do futebol, não se concretizou. Mas a sensação é que a minha equipe teve uma entrega incrível nos 90 minutos. - comentou Ramón Diaz.

Com o resultado, o Corinthians permanece na zona de rebaixamento. Com o ponto conquistado na noite deste sábado, o time chega aos 29 e fica na 18ª colocação. Com a parada da Data Fifa, o Timão volta a campo apenas no dia 17 de outubro, quando encara o Athletico-PR, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.