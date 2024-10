Roger Machado valoriza empate com o Corinthians: ‘nos fez entrar no G-6’

Roger Machado valoriza empate com o Corinthians (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 22:44 • Porto Alegre (RS)

O Internacional deixa São Paulo com um ponto na mala. Após empatar com o Corinthians em 2 a 2 na noite deste sábado (5), Roger Machado valorizou o resultado, que fez com que o Colorado ingresse entre os seis melhores do Campeonato Brasileiro.

O empate, para Roger, foi um bom resultado. Com um ponto conquistado, somada a derrota do Bahia, o Internacional chega à 6ª colocação e já sonha com uma vaga na Libertadores. Além disso, o técnico valorizou a equipe, que, segundo ele, ‘se recusa a perder’.

- A gente leva esse empate para Porto Alegre pela coragem e entrega que tivemos. Têm critérios importantes para a gente validar esse empate suado, que nos fez entrar no G-6. - disse o comandante.

Roger Machado comemora gol do Inter com Bernabei (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Agora, o Inter terá pela frente a parada da Data Fifa, que será essencial para recuperar jogadores lesionados e entrosar os reforços que recém chegaram ao time. No retorno, o Colorado tem uma das partidas mais importantes do ano: o clássico Gre-Nal.

- A data Fifa serve para zerar e temos espaço para evoluir fisicamente. Sentem quando entram cinco frescos e com o placar adverso, mas valeu a pena. Saímos com um resultado importante. - completou o técnico.

Com o empate, o Internacional chega aos 46 pontos e ocupa a 6º posição do Campeonato. No retorno da parada, o Colorado enfrenta o Grêmio, na 30ª rodada da competição. A bola rola no dia 19 de outubro, sábado, às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.