Corinthians anuncia mudança no Departamento Médico

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira (19) o desligamento da Dra. Ana Carolina Côrte, médica chefe do Departamento Médico. Ela ocupava o cargo desde fevereiro deste ano, quando o Dr. Fábio Novi deixou a entidade por motivos pessoais.

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no último domingo (18), na Neo Química Arena, o técnico Dorival Júnior declarou em entrevista coletiva que ficou surpreso com o desfalque de Matheuzinho.

O lateral-direito sentiu um desconforto no início da semana passada e, após a realização de exames, foi constatada a possibilidade de um problema muscular. Ana Carolina deu o aval para que o atleta viajasse para o duelo da Sul-Americana contra o Racing, no Uruguai. No entanto, o restante do Departamento Médico foi contrário à decisão.

Primeira médica de um clube da Série A do futebol brasileiro, Ana Carolina iniciou sua trajetória no Corinthians em junho de 2018, ao lado do Dr. Joaquim Grava. Sua estreia no atendimento em campo ocorreu apenas no dia 18 de junho de 2019, na Neo Química Arena.

Formada pela Universidade de Brasília e pós-doutora em Medicina do Exercício e do Esporte pela USP, ela também possui passagens pelo Comitê Olímpico do Brasil.

Dr. Ana Carolina Côrte fazia atendimentos médicos no gramado desde 2019. (Foto: Divulgação/ Agência Corinthians)

Confira a nota na íntegra:

Nesta segunda-feira (19), a Dra. Ana Carolina Ramos e Côrte deixou de fazer parte do quadro de colaboradores do Sport Club Corinthians Paulista. O clube agradece à médica pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência profissional.

O trabalho no COB:

Ana Carolina Côrte ingressou no Comitê Olímpico do Brasil durante o ciclo dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.

Entre 2013 e 2023, teve papel fundamental na conquista direta de medalhas por parte de alguns atletas, especialmente nas modalidades de ginástica rítmica e canoagem.

Durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, chefiou a delegação brasileira na disputa da competição mais importante do mundo, realizada em meio à pandemia. Ela foi responsável por desenvolver todo o protocolo sanitário do Time Brasil, que viajou com mais de 300 atletas. Nenhum caso da doença foi registrado entre os integrantes da delegação.

Em 2023, Ana Carolina pediu demissão do COB por divergências com a diretoria. No entanto, neste ano, com a nova gestão liderada pelo presidente Marco Antônio La Porta, ela retornou ao cargo de gerente da Área de Saúde do Atleta. Seu retorno foi esperado e comemorado pela comunidade olímpica.

Mesmo fora do COB nos Jogos Olímpicos de Paris, Ana Carolina Côrte nunca deixou de colaborar com a Confederação Brasileira de Canoagem. Ela mantém uma parceria de sucesso com Isaquias Queiroz, dono de cinco medalhas olímpicas. O atleta da canoagem de velocidade é o segundo maior atleta olímpico do país, ficando atrás apenas de Rebeca Andrade, que soma seis pódios. Ambos são atletas do Flamengo.